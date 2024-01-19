В Латвии предложили впускать всех нелегалов из Беларуси. Но есть нюанс

Опубликовано: 19.01.2024 11:16 , Обновлено: 19.01.2024

Руководитель Международной организации по миграции в Латвии Илмар Межс внес предложение впускать в Латвию всех, «кто замерзает по ту сторону границы». Но не на ПМЖ. Как дальше предложил поступать с нелегалами, принятыми таким образом в страну?

Межс так определил свою позицию: как латвийский гражданин он хотел бы видеть стену на восточной границе, но если по ту сторону границы, как прошлой зимой, замерзают насмерть иностранцы – обязанность Латвии все-таки такого больше не допустить:

«Они должны впускаться в Латвию, отправляться в госпиталь, и потом уже разделять, у кого есть право тут, в Европе остаться как беженцу, а у кого такого права нет, и потому они должны или добровольно возвращаться в свою страну, или они в крайнем случае уже принудительно возвращаются в страну происхождения».

В конце прошлого года в ЕС согласовали новые правила, призванные ограничивать число людей, прибывающих в Евросоюз. Латвии, для которой наплыв беженцев из третьих стран на границе с Беларусью доставил много хлопот, эти нормы на самом деле выгодны, заявилИлмар Межс в передаче Латвийского радио 4.

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Правила касаются проверки личности мигрантов по прибытии в ЕС, оговаривают процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и предоставления убежища в стране ЕС, ответственной за рассмотрение заявления. В том числе было заявлено, что в планах – создание единой базы данных (биометрических и прочих) о мигрантах, и в нее будут внесены все те, кому Европа ранее уже отказывала в убежище.

«Это важный шаг в согласовании интересов стран, которые имеют право проверить каждого иностранца, пытающегося въехать или войти в страну, с международным правом. Чтобы те, кто действительно преследуется, чьей жизни есть угроза, те, кто бежит от войны, те, чьи дома уже разбомбили или скоро разбомбят – были впущены и приняты, – подчеркнул Межс. И добавил, что беженцы должны и будут получать приют.

Руководитель Международной организации по миграции в Латвии напомнил, что новое регулирование предусматривает и принцип обязательной солидарности стран ЕС. Это означает, что некоторая часть мигрантов будет переселяться в другие страны ЕС. А если какая-то страна-участница откажется принять этих людей, она должен будет сделать финансовый или материальный взнос в пользу принимающих стран.

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Напомнил Межс и о нынешней миграционной загрузке Латвии «с ее двухмиллионным населением»: «Теперешние 30-40 тысяч украинцев – этот уже максимальная грань наших возможностей. И тогда нам будет очень кстати эта солидарность, которую мы до украинской войны как-то не очень жаловали».

[info_b]Ранее портал «Латвийские общественные СМИ» сообщал, что в 2023 году число попыток незаконного пересечения границы Латвии из Беларуси увеличилось в 2,5 раза. А в Погранохране рассказали, что границу пытаются одновременно пересечь большие группы из 20-30 человек «с усовершенствованной организацией, лучше оснащенные, чем раньше, и ведут они себя более уверенно».[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Правительство Латвии смягчило требования к привлечению рабочей силы из-за границы. Это касается профессий, которые не регламентированы в Латвии, сообщили в Министерстве экономики. И пояснили, что решение продиктовано нехваткой рабочей силы в таких важных отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

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