Латвия упростила условия работы для иностранцев

Опубликовано: 19.12.2023 15:35 , Обновлено: 19.12.2023

Правительство Латвии во вторник, 19 декабря, смягчило требования к привлечению рабочей силы из-за границы. Это касается профессий, которые не регламентированы в Латвии, сообщили в Министерстве экономики. И пояснили, что решение продиктовано нехваткой рабочей силы в таких важных отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

На сайте Минэкономики указано, что отныне работодателю больше не нужно подавать в Управление по делам гражданства и миграции копию документа, подтверждающего образование иностранца, которого он хочет пригласить на работу. Вместо этого будет достаточно подтвердить, что иностранец удачно прошел собеседование для выполнения работы или работодатель должен подтвердить, что обеспечит его обучение. Это должно снизить административную нагрузку на учреждения, рассматривающие запросы работодателей об иностранцах, пояснили в министерстве.

В министерстве также сообщили, что в ближайшее время планируют внести изменения в регламент Кабинета министров, предусмотрев, чтобы средняя брутто-зарплата иностранных работников была не меньше, чем у местных работников .

Ранее Телеграф писал, что в МВД Беларуси заявили: в интернете появились различные слухи, в том числе, о лишении гражданства или о возможном запрете на выезд из страны для тех белорусов, у кого есть “карта поляка” или ВНЖ другой страны. И прокомментировали эту информацию.

В МВД рассказали, будут ли лишать гражданства белорусов с «картами поляка» и иностранными паспортами