Латвия составила списки из 1167 россиян, которых могут депортировать. За что?

Опубликовано: 04.01.2024 17:57 , Обновлено: 04.01.2024

Власти Латвии внесли в список 1167 граждан России, в том числе 789 человек старше 60 лет, которых могут депортировать. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на заявление Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

В ведомстве пояснили, что россияне, о которых идет речь, не выполнили требования закона об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в республике.

В конце декабря власти Латвии сообщили, что в начале 2024 года планируют выслать в общей сложности 1213 россиян, но с тех пор 46 человек уже покинули страну.

Чтобы остаться в стране, россиянам необходимо было подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, а затем сдать экзамен на знание государственного языка хотя бы на минимальном уровне.

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Председатель УГДМ Майра Розе признала, что процесс депортации россиян из Латвии будет «очень сложным и обременительным». По ее словам, на первом этапе у граждан России потребуют объяснений, почему они не уезжают, в феврале эти объяснения рассмотрят и оценят. Если россияне не покинут Латвию в течение 30 дней после приказа о депортации, начнется их принудительная высылка.

[info_b]Закон об иммиграции в Латвии предусматривает, что срок действия разрешений на постоянное содержание, выданных гражданам России в сентябре 2023 года, истек. Для того, чтобы жить в Латвии, они должны были подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, но для его получения они должны предоставить PMLP подтверждение знания национального языка на минимальном уровне и наличия финансовых ресурсов.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что правительство Латвии смягчило требования к привлечению рабочей силы из-за границы. Это касается профессий, которые не регламентированы в Латвии, сообщили в Министерстве экономики. И пояснили, что решение продиктовано нехваткой рабочей силы в таких важных отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

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