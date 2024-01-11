Белорусам рекомендовали ехать в Польшу через Литву. Что случилось?

Опубликовано: 11.01.2024 18:59 , Обновлено: 11.01.2024

Водители из Беларуси столкнулись с проблемами при оформлении договоров пограничного страхования перед поездкой в Польшу на личном транспорте, заявил зам. генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Лукашевич. Объяснил причины и предложил решение.

Он напомнил, что с 30 июня 2023 года (когда вступило в силу решение, запретившее белорусам и россиянам страховать транспорт в системе «Зеленая карта) чтобы поехать в Европу, водителям нужно оформлять договоры пограничного страхования в пунктах пропуска той страны, куда они направляются, сообщил Sputnik.

«Насколько нам известно, со стороны польского погранперехода “Тересполь” вопросы остались, и они до сих пор не решились. Хотя мы несколько раз обращались в Польское моторное страховое бюро. Они обещали всяческое содействие, но аргументировали в конечном итоге тем, что сам погранпереход недостаточно оборудован для размещения страхового агента», – сказал Лукашевич.

Ехать через Литву или Латвию

Одно из решений для белорусских автомобилистов, желающих попасть в Европу через польскую границу, – оформить договор пограничного страхования онлайн. Но и здесь есть определенные сложности: многие предлагаемые в интернете варианты опасны для потребителя и юридически сомнительны.

«Насколько нам известно, официально оформить онлайн пограничный договор страхования в Польше нельзя. Поэтому желательно въезжать в Европу через территорию Литвы либо Латвии или использовать долгосрочные договоры (если они имеются)», – предложил специалист.

Ранее Телеграф писал, что зам. генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Лукашевич рассказал, как продвигается внедрение системы обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта». И назвал дату, когда белорусские автомобилисты начнут получать полисы страхования на синих бланках.

Белорусские автостраховщики рассказали, когда водители получат «синие» карты вместо «зеленых»