В ГПК показали во что превратилась граница Беларуси с Украиной

🎥 Видео

Опубликовано: 06.11.2022 11:02 , Обновлено: 06.11.2022

В ГПК опубликовали видео, на котом видео, что пропускные пункты на границе Беларуси с Украиной теперь больше похожи на крепости.

Там установлены бетонные укрепления, а на дорогах лежат “ежи”. Украинцы укрепились ещё больше. Там вырыты противотанковые рвы, установлены ограждения из колючей проволоки и минные поля.

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Естественно, ни о каком движении через границу речи не идёт.

https://twitter.com/GpkGovBY/status/1589150591082790912?t=jcuLf5_5cZd8C096VD0h-A&s=1

Зато в ГПК Беларуси недавно заметили с украинской стороны езду БТРа. И назвали это провокацией.

https://twitter.com/GpkGovBY/status/1588524410066989056?t=vD4nWO23qi5MaIB0pAtgrA&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо 18 октября рассказал, кто охраняет границу Украины «с той стороны», кроме пограничников.

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А тем временем, в Украине не исключают новое наступление российских войск с территории Беларуси. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 20 октября на брифинге в Киеве заявил, что угроза нападения на Украину с территории Беларуси выросла. При этом украинские военные предполагают, что в случае вторжения российские войска попытаются пойти не на Киев.

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