«Не понимаем кто» — Глава ГПК Беларуси Лаппо рассказал, кто охраняет украинскую границу
Глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо 18 октября рассказал, кто охраняет границу Украины «с той стороны», кроме пограничников.
«С той стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона, другие, мы даже не понимаем, кто, потому что ходят без опознавательных знаков», —заявил он, передает госагентство БелТА.
По его словам, из-за этого есть напряженность и опасность, потому что «чем больше на границе не специалистов, тем больше возможность для конфликтов».
Также Лаппо напомнил, что власти РБ разрешили украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси. И пожаловался, что «в деревни пришли вооруженные люди и ни одного человека не отпустили».
Кроме этого, в пунктах пропуска на границах (и не только с Украиной, по его утверждению, тоже «сложная обстановка»:
«Ни один погранпереход не закрыт по инициативе белорусской стороны, чего не скажешь о сопредельных государствах, чьи пограничники вдобавок ко всему не выполняют договоренностей по пропуску автомобильного транспорта».
Глава ГПК считает, что это делается чтобы «вызвать недовольство людей» в Беларуси.
Как писал ранее Телеграф, ГПК пограничная служба Беларуси выставила на границу с Украиной «укрупненные пограничные наряды» и задействовала «маневренные группы».
ГПК Беларуси выставил на границу с Украиной «маневренные группы»
А еще военные Беларуси оборудовали на железной дороге (и не только) «позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники» в рамках выполнения задач по усилению охраны государственной границы».
Белорусские военные подготовили позиции для стрельбы на железной дороге