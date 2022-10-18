Опубликовано: 18.10.2022 17:16 , Обновлено: 18.10.2022

Глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо 18 октября рассказал, кто охраняет границу Украины «с той стороны», кроме пограничников.

«С той стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона, другие, мы даже не понимаем, кто, потому что ходят без опознавательных знаков», —заявил он, передает госагентство БелТА.

По его словам, из-за этого есть напряженность и опасность, потому что «чем больше на границе не специалистов, тем больше возможность для конфликтов».

Также Лаппо напомнил, что власти РБ разрешили украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси. И пожаловался, что «в деревни пришли вооруженные люди и ни одного человека не отпустили».

Кроме этого, в пунктах пропуска на границах (и не только с Украиной, по его утверждению, тоже «сложная обстановка»:

«Ни один погранпереход не закрыт по инициативе белорусской стороны, чего не скажешь о сопредельных государствах, чьи пограничники вдобавок ко всему не выполняют договоренностей по пропуску автомобильного транспорта».

Глава ГПК считает, что это делается чтобы «вызвать недовольство людей» в Беларуси.

Как писал ранее Телеграф, ГПК пограничная служба Беларуси выставила на границу с Украиной «укрупненные пограничные наряды» и задействовала «маневренные группы».

ГПК Беларуси выставил на границу с Украиной «маневренные группы»

А еще военные Беларуси оборудовали на железной дороге (и не только) «позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники» в рамках выполнения задач по усилению охраны государственной границы».

Белорусские военные подготовили позиции для стрельбы на железной дороге