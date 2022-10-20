В Генштабе Украины рассказали, куда готовит нападение армия России с территории Беларуси

Опубликовано: 20.10.2022 17:04 , Обновлено: 20.10.2022

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 20 октября на брифинге в Киеве заявил, что угроза нападения на Украину с территории Беларуси выросла. При этом украинские военные предполагают, что в случае вторжения российские войска попытабтся пойти не на Киев.

«Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы, для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», – заявил он.

По словам заместителя главы Генштаба Украины, российские войска продолжают развертывание на территории Беларуси авиационных и других подразделений войск ВС РФ.

Ранее Телеграф сообщил, что глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо 18 октября рассказал, кто охраняет границу Украины «с той стороны», кроме пограничников.

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В свою очередь секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 20 октября утверждал, что есть силы, «готовые развязать кровавую бойню на белорусской земле». Их, по его словам, «продолжают ковать в горниле украинского военного конфликта».

«Националистические воинские формирования типа батальона Калиновского, полка „Пагоня“, экстремистского объединения „Белый легион“ и подобных с поддержкой стран Запада получают опыт реальных боевых действий на полях сражений в Украине», — заявил Вольфович.

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