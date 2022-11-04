В ГПК заявили, что «принудительно посадили» украинский беспилотник

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Опубликовано: 04.11.2022 11:41 , Обновлено: 04.11.2022

В Госпогранкомитете Беларуси 4 ноября заявили, что перехватили беспилотник, который, по их словам, прилетел в Гомельский район с Украины.

По данным ГПК, это произошло еще 2 ноября в 1 километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе.

Там рассказали, что пограничники заметили, как квадрокоптер летел из Украины в Беларусь.

Скриншот с видео ГПК

«Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», — заявили в ведомстве.

Белорусские пограничники утверждают, что беспилотник с инфракрасным видением использовали украинские военные. В том числе чтобы «тренировать перемещение и сброс взрывных устройств», а также «вести разведку» и снимать «технических средства охраны границы на территории Беларуси».

Скриншот с видео ГПК

Скриншот с видео ГПК

Кстати, как сообщали в ГПК ранее, 1 ноября пограничники задержали 1 ноября двух белорусов, которые в приграничной зоне хотели запустить переделанный для сброса грузов беспилотник.

Там утверждают, что 55-летний и 58-летний жители Гродно приехали на машине в приграничную зону, привезя с собой беспилотный самолёт с катапультой для запуска. Также у них была батарея аккумулятора, пульт дистанционного управления и ноутбук.

Пограничники задержали белорусов и беспилотник с катапультой