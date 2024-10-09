В ГПК обвинили польских пограничников в стрельбе по людям на белорусской территории. Что ответили в Польше?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.10.2024 10:01 , Обновлено: 09.10.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси начал расследование очередного инцидента на границе с Польшей. Белорусские пограничники обвинили своих коллег в том, что те открыли огонь по людям, которые находились на белорусской территории. Поводом для разбирательства стала видеозапись, выложенная 7 октября 2024 года в интернет.

Изучив видеоролик, снятый, как утверждает его автор, на границе Беларуси и Польши, в ГПК пришли к выводу, что один из польских пограничников “применил оружие непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Республики Беларусь”.

Как слышно на видео, человек, который снимал происходящее на камеру, говорил на английском языке с сильным акцентом. Обращался мужчина к стоящим по другую сторону пограничного забора польским военным весьма провокационно.

“Мы ничего не делаем, стреляй в меня, я записываю вас на камеру”, - слышно в одном из моментов. После того, как в кадре раздались звуки выстрелов, мужчина заявил, что “польские солдаты выстрелили в женщину”, однако, на видео этого не видно.

В ГПК расценили увиденное как “пограничный инцидент”.

“Госпогранкомитет официально заявляет, что это является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства Республики Польша”, - заявили в ведомстве, сообщив, что уже начато официальное расследование для “установления свидетелей и пострадавших от противоправных действий”.

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В ГПК также заявили, что начали “комплекс мероприятий” по установлению личности польского военнослужащего, предположительно стрелявшего по человеку на сопредельной территории.

[info_b]Согласно действующему закону “О Государственной границе Республики Беларусь”, пограничным инцидентом признаётся происшествие, “связанное с нарушением режима государственной границы, создающее угрозу национальной безопасности Республики Беларусь или сопредельного государства”. По закону, если урегулировать такие инциденты пограничникам не удаётся своими силами, задействуют дипломатов.[/info_b]

В пресс-службе польской погранслужбы никакой информации об описанном инциденте пока нет. Там лишь заявили, что за 7 октября пограничники пресекли “почти 60 попыток” нелегально пересечь белорусско-польскую границу. За помощь нелегальным мигрантам в этот день на границе поляки задержали, по их словам, 4 человека, а также заявили о том, что с белорусской стороны нелегалы забрасывали польских патрульных камнями и палками.

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Между тем, российское агентство Sputnik заявило, что погранслужба Польши “опровергла инцидент со стрельбой в белорусском приграничье”.

“Ни вчера, ни в другие дни польские пограничники, солдаты или полицейские, выполняющие задачи по охране границы Польши с Беларусью, не открывали огонь по нелегальным мигрантам”, – процитировало агентство неназванного представителяь польского ведомства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что председатель ГТК Беларуси Владимир Орловский месяц назад пожаловался на “отсутствие контакта” с коллегами из сопредельных стран на западном направлении. Причиной тому он назвал “политический заказ со стороны руководства стран Евросоюза”.

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