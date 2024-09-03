«Оказывает незначительное негативное влияние, но…» - Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью

Опубликовано: 03.09.2024 16:16 , Обновлено: 03.09.2024

Действие буферной зоны, установленной польской стороной на границе с Беларусью три месяца назад, решили продлить ещё на три месяца. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек. Он признал, что введение буферной зоны "оказывает незначительное негативное влияние" на отдельные аспекты социальной и экономической жизни страны, но пользу от неё признал более значительной.

“Эта зона способствовала снижению количества попыток незаконного пересечения границы. Благодаря тому, что она охватывает практически неосвоенные территории, она оказывает незначительное негативное влияние на социальные и экономические функции, но способствует повышению безопасности на этой территории”, - процитировало Мрочека польское государственное информагентство PAP.

Замглавы МВД сообщил, что проект распоряжения польского министра внутренних дел о введении временного запрета на пребывание на отдельных участках приграничной зоны, прилегающей к государственной границе с Беларусью, был одобрен ещё в пятницу, 30 августа. Ожидается, что после соблюдения всех формальностей будет объявлено о продлении действия буферной зоны на 90 дней, начиная с 11 сентября .

Как пояснил Мрочек, детали распоряжения по расположению зоны в течение недели ещё будут согласовываться в рамках межминистерских консультаций при участии представителей областной и местной администрации.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что с 13 июня Польша установила на определенном участке границы с Беларусью «буферную зону». Она затронула территорию протяженностью 60,67 км в пределах пограничных постов в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемше. На 90 дней польские власти ввели запрет на пребывание в этой зоне, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и вовсе предложил рассмотреть вопрос закрытия двух работающих погранпереходов на границе с Беларусью, но пока дальше разговоров дело не дошло.

Польские власти предложили полностью закрыть границу с Беларусью

Тем временем комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти в июле обратился к премьер-министру и маршалу Сената Польши относительно ситуации на границе и призвал польские власти соблюдать права человека на границе с Беларусью.

Еврокомиссар призвал Польшу соблюдать права человека на границе с Беларусью