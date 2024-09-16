"Никаких человеческих причин" - Глава ГТК пожаловался на "отсутствие контакта" на границе Беларуси с коллегами из ЕС

Опубликовано: 16.09.2024 14:26 , Обновлено: 16.09.2024

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Владимир Орловский пожаловался на "отсутствие контакта" с коллегами из сопредельных стран на западном направлении. Причиной тому он назвал "политический заказ со стороны руководства стран Евросоюза".

По словам Орловского, раньше белорусские таможенники “плотно взаимодействовали” с коллегами в соседних странах, входящих в состав ЕС, по многочисленным вопросам, касающимся пресечения противоправной деятельности на границе. Однако сейчас, по его словам, “диалог прекратился” и причина тому - политическая, передало госагентство БЕЛТА.

“Никаких других причин - ни экономических, ни человеческих - просто нет”, - категорично заявил глава белорусского ГТК.

Он отметил что ранее “всегда на границе был контакт”, причём как по линии таможенной службы, так и по линии пограничников.

“Сейчас, к сожалению, такого контакта нет. Остается, может быть, небольшой контакт на уровне старших смен непосредственно в пунктах пропуска. Диалога на уровне руководства нет,” - посетовал Орловский.

Вопрос сотрудничества белорусских таможенников с коллегами на западной границе в числе прочих Орловский поднял в понедельник, 16 сентября, на докладе у президента. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас на белорусской границе работают только 5 автодорожных пунктов пропуска из 26:

2 КПП на границе с Польшей,

2 КПП на границе с Литвой,

1 КПП на границе с Латвией.

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Он обвинил в закрытии остальных пунктов пропуска “соседей на западе” и “бешенство” их руководства, передала пресс-служба президента.

“Естественно, можно было отмахнуться от этого, сказать, что санкции ввели, не торгуем так с Западом, как раньше. Но ведь Беларусь - транзитная страна. Поэтому для нас эта оценка важна”, - заявил Лукашенко во время доклада главы ГТК, от которого потребовал оценки перспектив на южных и западных границах Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обвинил власти Польши в том, что они своими действиями “подставляют Европейский союз”. Он упрекнул Варшаву в том, что та пытается сегодня “разыграть козырь границы и товарооборота”, но выразил уверенность в том, что соседнее государство “никогда не будет действовать в ущерб своим интересам”.

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