В Германии опубликовали секретный «сценарий нападения» России на ЕС с территории Беларуси в мае 2025 года

Опубликовано: 15.01.2024 09:32 , Обновлено: 15.01.2024

Вооружённые силы Германии готовятся к вооруженному конфликту с Россией, который, по версии немецких военных аналитиков, может разразиться в так называемом Сувалкском коридоре в мае 2025 года. Сценарий нападения России на ЕС с территории Беларуси прописан в "секретном документе" Министерства обороны Германии, сообщило немецкое издание Bild.

В секретном документе, выдержки из которого привела газета Bild, описывается сценарий эскалации отношений между НАТО и Россией. Речь идёт об учебном сценарии, в котором шаг за шагом, месяц за месяцем описываются действия президента России Владимира Путина и ответные шаги НАТО. По данным Bild, именно такой сценарий, вероятнее всего, будет отрабатываться в ходе крупнейших учений НАТО со времён “холодной войны”, которые запланированы на 2024 год.

Согласно секретному документу германских военных, эскалации можно ожидать уже в феврале 2024 года, а к маю 2025 года она, по мнению немецких экспертов, может перерасти в настоящий военный конфликт, котором примут участие “десятки тысяч немецких солдат”.

По сценарию, описанному Bild, всё начнётся с очередной волны мобилизации в России, в результате чего в феврале 2024 года российская армия пополнится ещё 200 тыс. солдат. Уже весной, согласно этому сценарию, Россия перейдёт к “масштабному наступлению” в Украине и до июня 2024 года нанесет ВСУ поражение - из-за “недостаточной поддержки Запада”.

После этого составители данного документа предрекли “агрессию против этнических российских меньшинств в Прибалтике” со стороны России и “столкновения”, которые станут поводом масштабных учений “Запад 2024” как на территории России, так и в Беларуси, при участии порядка 50 тыс. солдат .

К осени 2024 года составители сценария ожидают переброски российских войск и ракет средней дальности в Калининград, а в декабре - после президентских выборов в США - пограничный конфликт и беспорядки на территории Сувалкского коридора.

[info_b]Сувалкский коридор – участок территории Польши и Литвы длиной примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ.[/info_b]

Весной 2025 года, согласно секретному документу немецких военных, Россия может перебросить в Беларусь, к границам Прибалтийских стран дополнительные войска, из-за чего уже в мае 2025 года НАТО придётся предпринять “меры для надежного сдерживания” и перебросить в регион порядка 300 тыс. солдат, чтобы предотвратить “нападение России на Сувалкский коридор с двух сторон - Беларуси и Калининграда”.

Отметим, что Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград не в первый раз фигурирует в сценариях эскалации отношений России с НАТО. Летом прошлого года издание Politico сообщило, что именно этот регион “может стать первой целью Кремля в случае войны против НАТО”.

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Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что страна не намерена вступать в военный конфликт с соседними государствами. Так, в феврале прошлого года он назвал единственное условие, при котором войска Беларуси будут воевать на стороне России против Украины - «если оттуда [из Украины] хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну с Украиной

Ранее, в интервью телеканалу NBC, он также заявил, что армия Беларуси не собирается участвовать в военном конфликте в Украине. По его словам, Беларусь “не намерена туда втягиваться”.

Лукашенко пообещал не воевать с Украиной: «Не убивали и убивать не собираемся»