В ЕС предложили открыть европейское пространство для белорусских самолётов

Опубликовано: 10.02.2026 08:22 , Обновлено: 10.02.2026

В этом месяце истекает срок действия европейских санкций в отношении Беларуси. Официально они в силе до 28 февраля 2026 года. Действующие ограничения могут быть продлены, но после того, как власти США демонстративно смягчили свою позицию в отношении официального Минска, пошли разговоры о том, что и Брюссель может последовать примеру Вашингтона.

Так, в комментарии литовскому порталу LRT Мария Мартишюте, аналитик Европейского политического центра (ЕПЦ) в Брюсселе заявила, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) добиваются “определенных послаблений” для Минска. По её словам, некоторые настаивают на открытии европейского воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, а представители Венгрии и Словакии также составили короткий список бизнесменов, которых предложили исключить из санкционного списка ЕС.

Однако такая позиция в ЕС - скорее исключение. По словам Мартишюте, на данном этапе Брюссель не готов последовать примеру американцев. Более того, по её словам, там, наоборот, готовятся ещё больше усилить санкции против Беларуси.

При этом аналитик упрекнула власти Литвы в том, что те “посылают Брюсселю противоречивые сигналы”.

“Мы с одной стороны хотим ужесточения санкций, но в то же время хотим наладить диалог. Это не кажется очень серьезным”, — отметила она, добавив, что в ЕС немало стран, желающих начать диалог не только с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, но и с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Другой эксперт по санкциям Петрас Катинас из RUSI, ещё одного брюссельского аналитического центра, о возможном усилении европейский санкций в отношении Минска высказался более осторожно. По его словам, ждать снятия санкций, даже частичного, пока не стоит, но и их усиление - пока вопрос не решённый. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты, хотя сами и отменяют некоторые санкции в отношении Беларуси, не оказывают какого-то ощутимого давления на европейцев и не настаивают на том, чтобы те сделали то же самое.

Напомним, в конце прошлого года США сначала сняли санкции в белорусской авиакомпании “Белавиа”, а затем - частично и с белорусских удобрений. Однако аналогичные санкции Евросоюза остались в силе. Тем не менее, власти соседней Литвы, через которую до введения санкций шёл белорусский калий на экспорт, уже рассматривают варианты, при которых Вильнюсу придется принимать решение об отмене ограничений.

Науседа пообещал мешать транзиту белорусского калия через Литву. Как?

Впрочем, из самой Литвы за последние месяцы звучали противоречивые заявления. Так, президент Литвы Гитанас Науседа высказался категорически против снятия европейских санкций с белорусского калия и возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. Тогда как премьер-министр Литвы Инга Ругинене была не столь категорична, как президент, чья исполнительная власть в стране сильно ограничена правительством и Сеймом. Ругинене ещё в конце декабря признала, что её страна вполне может рассмотреть вопрос снятия ограничений для Беларуси. Однако по собственной инициативе официальный Вильнюс действовать не намерен.

Литва не исключила возобновления транзита белорусского калия. Кто должен попросить? В свою очередь, власти Беларуси настаивают на том, что решить все вопросы с соседями можно только после прямых переговоров на высшем уровне — не ниже чем министерства иностранных дел. Так, ещё в декабре к этому призывал сам Президент Александр Лукашенко, а в конце января председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы и представитель правящей партии Ремигиюс Мотузас заявил, что Вильнюс согласился на требования Минска о начале переговоров на уровне МИДов.

Литва согласилась на переговоры с Беларусью в «нейтральном месте» — LRT