Литва не исключила возобновления транзита белорусского калия. Кто должен попросить?

Опубликовано: 27.12.2025 17:51 , Обновлено: 27.12.2025

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене признала, что ее страна может рассмотреть вопрос снятия ограничений на транзит белорусских удобрений через свои порты. Однако по собственной инициативе официальный Вильнюс действовать не намерен.

При этом литовский политик допустила, что тему снятия санкций может поднять Вашингтон. «Если говорить о Беларуси, о дипломатических отношениях, то у нас многие вещи связаны с американцами», — сказала глава литовского правительства.

Тем не менее, по ее словам, США пока не пытались обсуждать калийный вопрос. «Если такая просьба поступит, то мы ее рассмотрим, но оценить ситуацию и обсудить ее мы сможем лишь после того, как будет сделан этот шаг. Сейчас об этом и речи не идет», — заявила Ругинене в эфире телеканала TV3.

Ранее США частично сняли санкции с белорусских удобрений в обмен на освобождение более 100 заключенных из белорусских тюрем, в том числе таких известных диссидентов, как Алесь Беляцкий, Виктор Бабарико, Мария Колесникова.

Однако на данный момент все еще действуют санкции Евросоюза и самой Литвы. Тем не менее Вильнюс уже рассматривает варианты, при которых ему придется принимать решение об отмене ограничений. Там даже предположили, что иначе Беларусь может воспользоваться транзитом через Украину и Одесский порт.