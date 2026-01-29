Литва согласилась на переговоры с Беларусью в "нейтральном месте" - LRT

Опубликовано: 29.01.2026 19:57 , Обновлено: 29.01.2026

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы и представитель правящей партии Ремигиюс Мотузас заявил, что Вильнюс согласился на требования Минска о начале переговоров на уровне МИДов (Министерств иностранных дел). Речь идёт о встрече замминистров, передаёт общественный вещатель Литвы LRT.

В МИД Беларуси пока это заявление не комментировали.

По словам литовского депутата, в настоящее время Литва определяет повестку и “нейтральное место” для проведения встречи заместителей министров иностранных дел Литвы и Беларуси.

«Беларусь сейчас настаивает на встрече на уровне вице-министров, на данный момент она не отклоняется, а рассматривается… В настоящее время формируется повестка дня — какой она может быть. И второй этап — в какой нейтральной зоне мы могли бы встретиться», — заявил политик.

Мотузас предположил, что встреча высокопоставленных дипломатов могла бы состояться в рамках какого-либо многостороннего мероприятия.

«Проводятся многосторонние мероприятия, в которых Беларусь является членом этих организаций и представлена их делегациями. Это будет нейтральное государство, адаптированное для какого-либо форума, конференции или мероприятия в другой стране», — предположил Мотузас.

«Я думаю, никто не осудил бы встречу нашего заместителя министра с белорусским заместителем министра, если бы она помогла решить некоторые болезненные или вызывающие у нас озабоченность вопросы», — заявил председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы.

Напомним, что официальный Минск выдвинул условие для решения всех накопившихся проблем и вопросов, в том числе судьбы застрявших в Беларуси литовских фур и полётов воздушных шаров с контрабандными сигаретами. С осени прошлого года Вильнюс полностью отвергал любые переговоры на высоком уровне, согласившись лишь на консультации представителей погранслужб (пограничных служб).

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Ранее в литовской прессе предположили, что одной из тем переговоров могло бы стать возобновление транзита белорусского калия через литовские порты.

Однако в четверг президент Литвы Гитанас Науседа не отверг предположения, что Вильнюс может начать переговоры о транзите белорусских удобрений через Литву. По словам президента Литвы, его страна не начнёт такие консультации до того момента, пока контрабандные шары не прекратят летать с территории Беларуси, сообщило LRT.

«Подобные разговоры не будут иметь абсолютно никакого основания, пока хотя бы один воздушный шар с белорусской стороны не долетит до Литвы. Мы окажемся в полном тупике по этому вопросу, никто в мире не изменит нашего мнения», — заявил президент.

В свою очередь премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что на данный момент никаких консультаций с Минском о возобновлении транзита калийных удобрений не идёт ни в каком виде.

«Никогда ни в каких кулуарах, ни в международном пространстве эта тема не упоминалась и не обсуждалась. В ходе моего сотрудничества и работы с американцами мы обговаривали множество тем, но никогда, никогда не говорили (о транзите удобрений — BNS), никакого запроса от них не было», — пояснила премьер, имея в виду отмену санкций в отношении белорусского калия со стороны Вашингтона в обмен на освобождение заключённых из белорусских тюрем.

Кстати, санкции в отношении белорусских удобрений есть ещё со стороны Евросоюза (Европейского союза). И решение относительно их продления будет обсуждаться в феврале.