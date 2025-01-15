В ЦИК пригрозили белорусам штрафом до 630 рублей за эти действия с бюллетенями

Опубликовано: 15.01.2025 12:12 , Обновлено: 15.01.2025

В Центральной избирательной комиссии напомнили белорусам о том, что запрещено делать в бюллетенями для голосования в день выборов, а также рассказали, как быть тем, кто случайно испортит выданный ему бюллетень. Грозит ли наказание и за это?

Как пояснила секретарь ЦИК Елена Балдовская, на избирательном участке голосующим запрещается:

фотографировать заполненный бюллетень,

вести видеосъемку процесса голосования,

выносить бюллетень за пределы помещения для голосования.

“Такого рода действия являются административным правонарушением и повлекут наложение штрафа на физическое лицо”, - процитировало Балдовскую госагентство БЕЛТА.

[info_b]Запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня в Беларуси появилась относительно недавно, в начале 2023 года. На сегодняшний день максимальный штраф за фото для белорусов составляет 15 базовых величин , то есть 630 рублей.[/info_b]

По словам Балдовской, этот запрет “связан с принципом тайны голосования”.

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“Если гражданин выставляет на всеобщее обозрение то, как он проголосовал в основной день выборов, он, по сути, осуществляет агитацию. Агитация 26 января запрещена”, - пояснила секретарь ЦИК.

Что же до выноса бюллетеня за пределы участка для голосования, то это, по её словам, противоречит закреплённой законом процедуре голосования.

“Закон четко определяет, какие действия должен совершить избиратель на участке для голосования. Он получает бюллетень, он должен выразить свое волеизъявление и заполненный бюллетень по закону опускается в ящик для голосования”, - прокомментировала всю процедуру секретарь ЦИК.

А вот за случайную порчу бюллетеня наказания не предусмотрено. Более того, взамен испорченного голосующий вправе получить новый бюллетень, но только один, так что, по сути, у белорусов есть две попытки проголосовать за нового президента. Для этого бюллетеней напечатали с запасом - более 7 млн штук при общем числе голосующих в списках ЦИК 6 900 504 избирателя.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Центральная избирательная комиссия предложила белорусам заранее сходить на участки для голосования, которые официально открыли свои двери в пятницу, 10 января. Проголосовать пока белорусы не могут, но некоторым это всё равно будет полезными даже необходимым.

ЦИК предложил белорусам заранее сходить на участки для голосования. Но не для того, чтобы проголосовать