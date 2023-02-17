Лукашенко запретил фотографировать заполненные бюллетени на выборах

Опубликовано: 17.02.2023 08:41 , Обновлено: 17.02.2023

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь». В нем, среди прочего, прописан запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня.

На момент написания новости, утром 17 февраля, текста документа еще нет в открытом доступе.

Однако в пресс-службе Лукашенко сообщили, что закон теперь также запрещает кандидатам в депутаты иметь гражданство другой страны, карту поляка или другие подобные документы.

А еще, согласно документу, отменили порог явки избирателей для признания выборов в Палату представителей состоявшимися.

Ранее Телеграф писал, что ЦИК Беларуси, кроме запрета на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня, предлагал запретить просить новый бюллетень вместо испорченного и выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования. Осталось ли это в законе, пока неизвестно.