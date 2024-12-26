У кого из кандидатов в президенты Беларуси самые большие доходы? ЦИК показал декларации

Опубликовано: 26.12.2024 09:06 , Обновлено: 26.12.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство. Посмотрели, у кого из претендентов на пост главы государства были самые большие доходы за 2023 год.

В декларациях о доходах, опубликованных ЦИК, данные за 2023 год указаны без вычета подоходного налога и иных удержаний, а также представлена информация об имуществе, которой на правах собственности владели кандидаты на день представления деклараций.

Самым обеспеченным с финансовой точки зрения оказался действующий глава государства Александр Лукашенко : за 2023 год он заработал в общей сложности 203 590,16 рубля . Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получает почти 17 тысяч рублей.

Доходы его супруги, Галины Лукашенко, куда более скромные - 9 207,23 рубля (то есть 767,3 рубля в месяц), причём это - её пенсия и доходы от акций. Официально её принадлежит 56 акций Шкловского маслодельного завода. В отличие от супруга, у Галины Лукашенко также есть недвижимое имущество в собственности:

жилой дом площадью 196 кв.м в Шклове,

половина жилого дома площадью 54 кв.м в деревне Б.Межник Шкловского района;

земельный участок площадью 0,1498 га в Шклове.

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Второе место по уровню доходов разделили два кандидата - Олег Гайдукевич и Сергей Сыранков, чей годовой доход оказался практически на одном уровне.

Так, Олег Гайдукевич , по данным ЦИК, в прошлом году заработал 157 707,92 рубля . Впрочем, рассчитать ежемесячную зарплату политика, исходя из этих данных, не получится, поскольку в итоговую сумму вошли также профсоюзные выплаты, выплаты по договору об оказании услуг, вознаграждение по договору, а также доход от продажи автомобиля.

Кстати, в собственности главы Либерально-демократической партии Беларуси, по состоянию на 2023 год, помимо квартиры в Минске площадью 60,1 кв.м находились также 3 транспортных средства - два мотоцикла и легковой автомобиль Dodge Challenger.

Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) Сергей Сыранков , согласно поданной декларации о доходах, в 2023 году заработал 157 637,85 рублей . Сюда также помимо зарплаты вошли профсоюзные выплаты и доход от продажи автомобиля. Годовой доход его супруги составил 14 831,46 рубля. В собственности у кандидата есть жилой дом площадью 96,5 кв.м в г.п. Краснополье Могилевской области и легковой автомобиль Peugeot 5008.

На третьем месте по уровню доходов оказался председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк . Сумму зарплаты, профсоюзных и прочих выплат, а также дивидендов он оценил в 121 255,82 рубля . Годовой доход его супруги составил 14 179,27 рубля. В собственности у кандидата есть квартира в Минске площадью 76,5 кв. метров, два автомобиля (Toyota Camry и Lexus LS600), а также 37 простых акций белорусского ОАО “Автоспецтранс”.

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Замыкает список индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая , чей официальный годовой доход в 2023-м составил 93 978,31 рубля . Это и её зарплата, и доходы от предпринимательской деятельности, и дивиденды (в собственности Канопацкой - 91 акция ОАО “Пуховичский КХП” и 90% уставного фонда ООО “КИНС-АГРО”). Владеет претендентка на президентское кресло столичной квартирой площадью 88,4 кв.м, долей в административном помещении, а также автомобилем марки Land Rover.

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