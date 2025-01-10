ЦИК предложил белорусам заранее сходить на участки для голосования. Но не для того, чтобы проголосовать
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложила белорусам заранее сходить на участки для голосования, которые официально открыли свои двери в пятницу, 10 января. Проголосовать пока белорусы не могут. Кому же будет полезным обратиться в участковую комиссию задолго до основного дня голосования?
Как пояснили в ЦИК, с 10 января будущие избиратели могут обратиться в участковую комиссию, чтобы проверить, включены ли они в списки для голосования, а также сделать запрос на голосование по месту фактического проживания, а не официальной регистрации.
Для того, чтобы иметь возможность проголосовать не том участке, который за вами закреплён по прописке, нужно заранее обратиться в участковую комиссию по месту проживания. Сделать это можно вплоть до 25 января .
Для этого при себе нужно иметь следующие документы:
- паспорт или идентификационную карту,
- документ, подтверждающий проживание на территории конкретного участка для голосования.
В роли последнего может выступать, например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, либо договор найма жилого помещения, либо любой другой подтверждающий проживание документ.
[info_b]Найти участковую комиссию, закреплённую за конкретным жилым домом, можно на сайте ЦИК, введя свой адрес по [link href=“https://www.rec.gov.by/ru” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]
График работы участковых комиссий следующий:
- в будние дни с 10 по 20 января: с 17:00 до 19:00;
- по субботам с 10 по 20 января: с 12:00 до 14:00;
- с 21 по 25 января: с 12:00 до 19:00.
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