ЦИК предложил белорусам заранее сходить на участки для голосования. Но не для того, чтобы проголосовать

Опубликовано: 10.01.2025 14:34 , Обновлено: 10.01.2025

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложила белорусам заранее сходить на участки для голосования, которые официально открыли свои двери в пятницу, 10 января. Проголосовать пока белорусы не могут. Кому же будет полезным обратиться в участковую комиссию задолго до основного дня голосования?

Как пояснили в ЦИК, с 10 января будущие избиратели могут обратиться в участковую комиссию, чтобы проверить, включены ли они в списки для голосования, а также сделать запрос на голосование по месту фактического проживания, а не официальной регистрации.

Для того, чтобы иметь возможность проголосовать не том участке, который за вами закреплён по прописке, нужно заранее обратиться в участковую комиссию по месту проживания. Сделать это можно вплоть до 25 января .

Для этого при себе нужно иметь следующие документы:

паспорт или идентификационную карту,

документ, подтверждающий проживание на территории конкретного участка для голосования.

В роли последнего может выступать, например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, либо договор найма жилого помещения, либо любой другой подтверждающий проживание документ.

[info_b]Найти участковую комиссию, закреплённую за конкретным жилым домом, можно на сайте ЦИК, введя свой адрес по [link href=“https://www.rec.gov.by/ru” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

График работы участковых комиссий следующий:

в будние дни с 10 по 20 января: с 17:00 до 19:00;

по субботам с 10 по 20 января: с 12:00 до 14:00;

с 21 по 25 января: с 12:00 до 19:00.

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