В ЦИК определились с четырьмя возможными датами президентских выборов в Беларуси

Опубликовано: 10.09.2024 14:38 , Обновлено: 11.09.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко во вторник, 10 сентября, сообщил, что ведомство уже определило четыре даты, в которые в стране могут быть проведены следующие президентские выборы. Они намечены на 2025 год и, согласно действующему законодательству, должны состояться не позднее 20 июля.

Озвучивать конкретные даты, пусть и ориентировочные, глава ЦИК отказался, сообщило госагентство БЕЛТА.

“Для того чтобы их озвучивать, надо провести консультации”, - заявил Карпенко.

Он пояснил, что речь идёт о консультациях с депутатским корпусом Палаты представителей национального собрания. Ожидается, что этот вопрос будет поднят после открытия очередной сессии нижней палаты белорусского парламента, которое запланировано на 17 сентября.

При этом сам ЦИК, по словам его руководителя, готов провести выборы в любую из предложенных дат. Карпенко сообщил, что методические рекомендации уже подготовлены, информационная база составлена, а в настоящее время отрабатывается “визуальная концепция оформления” для избирательных участков, информационных плакатов и тому подобное.

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“Чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни”

В свою очередь действующий президент Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего тематического совещания, посвященного подготовке к грядущим выборам, потребовал, чтобы электоральная кампания “не нарушила привычный ритм жизни” белорусов, сообщили в Администрации президента.

“Надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования. И периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать всё, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны”, - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александр Лукашенко 10 августа заявил, что белорусы уже должны готовиться к тому, что в стране будет “другой” президент. Однако заверил, что это произойдет не из-за его желания покинуть пост, а из-за жизненных обстоятельств.

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В свою очередь экс-председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в июле рассказала, какими, по ее видению, будут выборы президента Беларуси в 2025 году: кто выдвинет кандидатов, а кто вряд ли дойдет до этого этапа.

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