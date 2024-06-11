"Нет необходимости давить" – Лукашенко пообещал не использовать административный ресурс на президентских выборах 2025 года

Опубликовано: 11.06.2024 14:07 , Обновлено: 11.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 11 июня, обсудил некоторые детали организации президентских выборов 2025 года с главой Центризбиркома Игорем Карпенко. Они озвучили крайний срок проведения выборов, возможность приглашения международных наблюдателей, а также особенности работы с избирателями.

По данным пресс-службы Лукашенко, следующие президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Соответствующее решение ещё предстоит принять парламенту. По мнению Лукашенко, “формальных проблем” с принятием этого решения, а также в обсуждении других вопросов не возникнет.

Что касается самой электоральной кампании, то Лукашенко пообещал провести её “достойно”.

“Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости (как это было и в прошлые годы) давить, административный ресурс использовать. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы”, - заявил он.

Заслушав доклад главы ЦИК, Лукашенко поручил провести электоральную кампанию так, чтобы “не обидеть людей”.

“Вот это - главное. Выборы для народа, для нашего государства. Но не обидеть людей”, - подчеркнул президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси с прошлого года разрабатывали концепцию цифровизации избирательной системы. В сентябре 2023 года глава ЦИК пояснил, успеют ли её внедрить до президентской кампании 2025 года.

В Беларуси введут систему электронного голосования на выборах? Пояснил глава ЦИК