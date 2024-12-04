В ЦИК Беларуси назвали претендентов в президенты, у которых есть шансы стать кандидатами

Опубликовано: 04.12.2024 16:21 , Обновлено: 04.12.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко рассказал, сколько претендентов в президенты, с его слов, заявили о том, что преодолели барьер в 100 тыс. подписей для регистрации их кандидатами.

“Практически все претенденты в той или иной степени сказали, что в той или иной степени нужный барьер преодолели”, - утверждает Карпенко. При этом он не назвал фамилии и не сказал, сколько конкретно человек этот “барьер” прошли.

Глава ЦИК также сообщил, что на 23 декабря запланировали заседание в ведомстве по регистрации кандидатов, [link href=“https://sputnik.by/20241204/tsik-pochti-vse-uchastniki-predvybornoy-gonki-zayavili-o-nalichii-100-tys-podpisey-1091607217.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Sputnik.

В последние дни информации о количестве собранных подписей от потенциальных кандидатов не было. Но 22 ноября глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич заявил, что за него уже подписались к тому времени 100 тыс. человек.

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Днем ранее, 21 ноября, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителем и координаторами своей инициативной группы. По их словам, в поддержку Лукашенко они уже собрали тогда более 1,5 млн подписей.

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Ранее Telegraf.news писал, что руководитель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк, который тоже собирает подписи для выдвижения себя кандидатом в президенты Беларуси, дал “нейроинтервью” так называемой умной колонке. Посмотрели, как он ответил на вопросы виртуального помощника Алисы. В том числе Хижняка спросили, зачем он баллотируется в президенты.

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