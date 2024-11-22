Гайдукевич отчитался о сборе 100 тыс. подписей в свою поддержку

Опубликовано: 22.11.2024 11:56 , Обновлено: 22.11.2024

Глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич в пятницу, 22 ноября, отчитался о сборе 100 тыс. подписей в поддержку своей кандидатуры. Это необходимый минимум для выдвижения кандидата в президенты.

Несмотря на преодоление минимального рубежа, Гайдукевич пообещал не отзывать свою инициативную группу. Как пояснил политик, она продолжит собирать подписи, чтобы иметь “запас” на случай “отбраковки”. При этом в самом штабе, по словам главы партии, уже начали проверку подписей. Передачу на рассмотрение окружных комиссий ЛДПБ планирует начать с 2 декабря, передало госагентство БЕЛТА.

При этом Гайдукевич признался, что некоторые люди, поставившие за него свою подпись, по их собственным словам, намерены голосовать за другого кандидата.

“Буду откровенно говорить, хоть я и претендент в кандидаты, многие подходят говорят: мы ставим подпись, но голосовать пойдем за действующего президента”, - пояснил глава ЛДПБ.

По его мнению, это свидетельствует о том, что для белорусов “важно, чтобы ни в коем случае не было нестабильности в стране” и “очень серьезно” относятся к тому, чтобы в стране “было единство” и “преемственность всего того, что было за эти годы”.

Ранее, как сообщил Telegraf.news, о преодолении минимального рубежа по количеству подписей в поддержку потенциального кандидата в президенты заявил действующий глава государства Александр Лукашенко. На встрече с руководителем и координаторами инициативной группы по выдвижению Лукашенко на выборы 2025 года, которая прошла 21 ноября, была озвучена цифра в 1,5 млн подписей.

«Не ожидал, что так будет» – Лукашенко заявил о «катастрофической» работе своей инициативной группы

Несмотря на это Лукашенко потребовал не останавливать сбор подписей и продолжить работу до последнего дня, обозначенного Центризбиркомом, то есть до 6 декабря.