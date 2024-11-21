"Не ожидал, что так будет" – Лукашенко заявил о "катастрофической" работе своей инициативной группы

Опубликовано: 21.11.2024 12:22 , Обновлено: 21.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 21 ноября, провёл встречу с руководителем и координаторами своей инициативной группы по выдвижению на выборы 2025 года. По их словам, в поддержку действующего президента они уже собрали более 1,5 млн подписей. Несмотря на то, что этого более чем достаточно для регистрации в качестве кандидата (ЦИК требует не менее 100 тыс. подписей), Лукашенко приказал на этом не останавливаться.

Цифру в 1,5 млн подписей на встрече с Лукашенко озвучил руководитель инициативной группы, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

“Это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет”, - процитировала реакцию Лукашенко на эту цифру его пресс-служба.

Впрочем, Лукашенко потребовал не останавливать сбор подписей и продолжить работу до последнего дня, обозначенного Центризбиркомом.

“Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться”, - дал поручение своей инициативной группе политик.

Кроме того, он потребовал членов инициативной группы “общаться с людьми” и “сконцентрировать у себя все данные”, которые люди озвучивают во время сбора подписей. Эту информацию - “о чём люди говорят и на что надо обратить внимание” - Лукашенко потребовал передать впоследствии ему.

“Это хороший социологический срез. Лучшего не бывает. Только честно мне напишите, что хорошего люди сказали, - двумя строчками - и всё остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения. Это очень важно”, - подчеркнул действующий глава государства.

Ранее Telegraf.news показал, как собирают подписи за свое выдвижение кандидаты в президенты Беларуси. Этот этап электоральной кампании должен завершиться 6 декабря.

Претенденты в президенты Беларуси показали, где собирают подписи за выдвижение. Кто на «месте политических ристалищ»?