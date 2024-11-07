Могут ли прийти домой к белорусам? Стартовал сбор подписей за претендентов в президенты

Опубликовано: 07.11.2024 10:02 , Обновлено: 07.11.2024

В Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) сообщили, что 7 ноября инициативные группы семи претендентов в президенты имеют право собирать подписи за выдвижение в кандидаты на выборах.

В ЦИК напомнили, что зарегистрированным инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей. Но собирать их имеют право не все желающие и не везде.

“Осуществлять сбор подписей могут только члены инициативной группы на пикетах (в местах, не запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами), а также по месту жительства , работы (службы) избирателей”, - пояснили в ЦИК.

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Таким образом белорусы могут столкнуться со сборщиками даже в дверях своей квартиры. Чтобы понять, что перед вами не мошенники, вы можете попросить их показать удостоверение члена инициативной группы и паспорт.

“Член инициативной группы должен иметь при себе соответствующее удостоверение и документ с фотографией, подтверждающий его личность”, - сообщили в ЦИК .

Так же стоит помнить, что в подписном листе гражданин Беларуси, желающий оставить подпись за кого-то из претендентов, должен “собственноручно поставить дату подписи и расписаться”. А уже заполненный лист прописывается членом инициативной группы.

При этом белорусы имеют право ставить подпись за выдвижение любого количества претендентов, хоть за всех семерых. Однако стоит помнить, что в поддержку одной кандидатуры нельзя ставить более одной подписи.

В ЦИК напомнили, что белорусы имеют право отказатсья ставить подписи за любого из претендентов или за все сразу. “Участие администрации организации в сборе подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписи, не допускаются”, - сообщил. В ЦИК.

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