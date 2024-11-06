ЦИК Беларуси запретил кандидатам в президенты оскорбления "должностных лиц" и пропаганду войны

Опубликовано: 06.11.2024 11:53 , Обновлено: 06.11.2024

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси 6 ноября рассказали об особенностях "информационного сопровождения избирательной кампании". Начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Елена Григорович объяснила, какая предвыборная агитация кандидатов в президенты будет запрещена.

Предвыборная агитация, согласно графику ЦИК, начнётся 1 января 2025 года и продлится непосредственно до дня голосования, то есть до 25 января. В это время кандидатам и предвыборным штабам запретят агитацию, в которой есть:

пропаганда войны,

призывы к нарушению конституционной целостности Республики Беларусь,

оскорбления или клевета в отношении должностных лиц и других кандидатов в президенты.

“Все эти требования закреплены законом, и ЦИК, конечно же, будет следить, чтобы этот закон выполнялся”, - заверила Григорович, слова которой передало госагентство БЕЛТА.

[info_b]Согласно статье 123 действующего Уголовного кодекса, за пропаганду войны в Беларуси можно получить штраф и сесть в тюрьму на три года.

Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики, согласно статье 361, чреваты тюремным сроком до шести лет и штрафом.

Максимальное наказание за клевету в Беларуси (статья 188 УК РБ) - до трех лет тюрьмы, а за клевету в адрес президента - до пяти лет тюрьмы.[/info_b]

ЦИК назвал случай, когда белорусам не стоит подписываться за претендентов в президенты. А сколько раз можно?

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