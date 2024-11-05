ЦИК назвал случай, когда белорусам не стоит подписываться за претендентов в президенты. А сколько раз можно?

Опубликовано: 05.11.2024 15:38 , Обновлено: 05.11.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко рассказал, когда белорусам не стоит оставлять свою подпись за выдвижение претендента в президенты. Напомним, этот этап электоральной кампании начнется 7 ноября, а завершится 6 декабря.

По словам Карпенко, собирать подписи должны члены инициативных групп потенциальных кандидатов, но не исключено, что это будут делать и мошенники. Чтобы белорусы не попались на их удочку, глава ЦИК пообещал распространить информацию об инициативных группах, в том числе контактные данные.

“У сборщика подписей должно быть удостоверение, которое подписано председателем ЦИК и на котором стоит печать Центральной избирательной комиссии. Оно должно быть заламинировано. Это такая небольшая карточка”, - рассказал Карпенко, передало агентство БелТА.

Он отметил, что это удостоверение без фото, поэтому оно действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Председатель Центризбиркома посоветовал в случае сомнений просить сборщика подписей предоставить удостоверение. Из-за чего могут появиться сомнения, он не рассказал.

Также при необходимости, со слов Карпенко, можно уточнить информацию о сборщике подписей в своей территориальной избирательной комиссии или даже прямиком в ЦИК.

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Сколько подписей могут поставить белорусы

Глава Центризбиркома заверил, что белорусы могут подписаться за выдвижение всех семи претендентов на пост президента. “В период сбора подписей гражданин вправе поставить подписи за всех семерых претендентов. Законом это не ограничено”, - сказал Карпенко.

При этом он порекомендовал ставить подписи белорусам по месту своей регистрации. Чтобы понять почему, глава ЦИК решил привести пример. Так, житель Минска поехал в Гомель и решил там подписаться за того или иного претендента в президенты.

“Для этого нужно, чтобы этот подписной лист был оформлен координатором по городу Минску. То есть если в Гомеле вы будете ставить подпись в подписной лист, вы должны внимательно посмотреть, это координатор по городу Минску или все-таки в Гомеле вы в какой-то район приехали, и вас впишут среди гомельчан”, - объяснил Карпенко.

Ранее Telegraf.news рассказывал о претендентах на пост президента. Вчера, 4 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси зарегистрировала еще три инициативные группы. Таким образом, собирать подписи за свое выдвижение должны семь претендентов на пост главы государства.

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Одна из потенциальных кандидаток, Анна Канопацкая, обратилась 4 ноября в Facebook к “тысячам” своих “сторонников” и предостерегла их от “излишней самодеятельности” на этой электоральной кампании. “Тысячи моих сторонников готовы принять участие в сборе подписей, и это очень здорово”, - заявила она.

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