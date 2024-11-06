"По первому зову" - Кубраков пообещал задействовать отставных спецназовцев на выборах президента Беларуси. Где?

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Опубликовано: 06.11.2024 17:18 , Обновлено: 06.11.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 6 ноября пообещал задействовать на предстоящих президентских выборах ветеранов МВД, в том числе при необходимости отставных спецназовцев. По словам главы ведомства, первых отправят на избирательные участки "для охраны общественного порядка".

“Также они будут в избирательных комиссиях в качестве наблюдателей или членов комиссий”, - передало слова Кубракова агентство БелТА.

Про роль отставных спецназовцев в электоральной кампании министр не уточнил, но сообщил о недавних сборах для них. “По первому зову наши ветераны прибывают в свой территориальный ОВД и готовы выполнять поставленные задачи. Я всегда уверен в наших ветеранах”, - сказал глава МВД.

Фото: агентство БелТА

“Если будет надо, они встанут в боевые порядки и поведут за собой молодежь”, - добавил Кубраков.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации главы МВД, накануне президентских выборов в “каждом населенном пункте” Беларуси запланировали провести учения и тренировки сотрудников ведомства. По словам Кубракова, “активная фаза” наступит уже в ноябре, а спецподразделения будут “отрабатывать” сценарии освобождения заложников.

«В каждом населённом пункте» — В МВД Беларуси рассказали, что сделают накануне выборов