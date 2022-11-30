В Беларуси армия не "в тех масштабах, которые нужны для отражения агрессии" - Хренин

Опубликовано: 30.11.2022 20:25 , Обновлено: 30.11.2022

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал в интервью газете Администрации президента (sb.by), что численность кадровой армии Беларуси не достаточна для отражения возможной военной агрессии. Но больше быть тоже не может, так как не выдержит экономика.

Именно поэтому уже который год в Беларуси проводят мобилизаицонные сборов резервистов.

“Мобилизация для нашей Республики очень важна, хотя бы с той точки зрения, что мы ведь не содержим армию в тех масштабах, которые нужны для отражения агрессии. Экономика страны не выдержит. Поэтому мы определились с той численностью, которая оптимальна с учетом мобилизационного ресурса, подготовки населения”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/v-interesakh-natsionalnoy-bezopasnosti-khrenin.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] министр.

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По его словам, в Беларуси по приказу Александра Лукашенко уже проверили более миллиона военнообязаных. Также Виктор Хренин рассказал, что его ведомство ведёт работу с “заинтересованными ведомствами” по определению правовых основ народного ополчения, порядка его комплектования и подготовки.

“Формироваться отряды будут в военное время из граждан, в добровольном порядке изъявивших желание служить в ополчении. Это могут быть не только граждане, подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, но и не состоящие на воинском учете”, - уточнил министр.

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Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны Беларуси отвергли чьи-то “домыслы” о проводимой в Беларуси “скрытой мобилизации”. В пресс-службе Минобороны в очередной раз назвали плановым и ежегодным вызов всех военнообязанных белорусов в военкоматы.

В Минобороны Беларуси назвали дезинформацией «домыслы о скрытой мобилизации»