В Минобороны Беларуси назвали дезинформацией "домыслы о скрытой мобилизации"

Опубликовано: 22.11.2022 18:48 , Обновлено: 22.11.2022

В министерстве обороны Беларуси отвергли чьи-то "домыслы" о проводимой в Беларуси "скрытой мобилизации". В пресс-службе Минобороны в очередной раз назвали плановым и ежегодным вызов всех военнообязанных белорусов в военкоматы.

“Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией”, - [link href=“https://t.me/modmilby/20186” rel=“noopener” target=“_blank”] заявили [/link] в Минобороны.

Там напомнили, что “вызов граждан для беседы проводится рабочем порядке, в том числе по телефону, смс-оповещением и повестками”, а сама сверка занимает порядка 15 минут.

Ранее Телеграф сообщил, что министр Беларуси Виктор Хренин заявил на церемонии приняти присяги недавно призванных в армию срочников, что не планирует начинать ни с кем войну

Хренин пообещал белорусским срочникам, что войны не будет

А в Министерстве обороны России 22 ноября показали и рассказали, чем занимаются их военные в Беларуси.

Минобороны РФ показало, что российские военные делают в Беларуси