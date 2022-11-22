Белорусская армия сменила цвет и дизайн формы

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Опубликовано: 22.11.2022 18:56 , Обновлено: 22.11.2022

Телекомпания Минобороны Беларуси «ВоенТВ» сообщила, что военнослужащие белорусской армии начали получать форму нового цвета. Она будет однотонной, вместо камуфляжной расцветки. С 2023 года новую форму будут выдавать всем солдатам срочной службы, призванным весной.

Оказывается, новую форму разрабатывали около года. Пока же в ней ходят новобранцы Военной академии, 72-го Объединенного учебного центра, базы охраны и обслуживания и роты почетного караул.

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«Она стала оливковой, однотонной, вместо привычной камуфлированной расцветки. Новый вид получила и шапка-ушанка для военнослужащих срочной армейской службы. Теперь она также оливковая. Кроме того, она стала значительно легче за счет использования новых современных материалов», – рассказал Алексей Ковалев, начальник отдела вещевого управления Минобороны.