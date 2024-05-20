Украинцы отвели боевые части с границы с Беларусью? Польский генерал рассказал, что запланировали

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.05.2024 09:09 , Обновлено: 04.07.2024

Украинцы начали отводить боевые части с границы с Беларусью после начала активного наступления российских войск на Харьковском направлении. Такое заявление сделал бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он озвучил свою версию возможных событий на фронте, в том числе один из сценариев, "который может закончиться кровавой баней".

Ряд западных экспертов, анализируя активизацию военных действий под Харьковом, ранее высказывали мнение о том, что российские военные таким образом просто пытаются оттянуть украинские войска с других направлений, в частности, с Донбасса.

Однако, по мнению польского генерала Скшипчака, украинцы “точно не будут выводить войска с Донбасса”, поскольку именно там, по его мнению, “находится основной фокус наступательных операций” российских войск. Вместо этого, по словам Скшипчака, “украинцы двинули свои резервы не с Донбасса, а с границы с Беларусью”. Это направление эксперт назвал “бездействующим”, но при это хорошо “подготовленным к обороне”.

“После переброски этих нескольких батальонов ситуация теперь находится под контролем украинцев. Русские не разгромили главную оборонительную позицию, которую украинцы подготовили на севере Харькова, и аэропорт на северо-востоке”, - заявил Скшипчак в интервью польскому изданию Fakt.

О потенциальном взятии Харькова российскими войсками генерал отозвался скептически. Он отметил, что даже в случае успешного наступления дальше российским военным придётся столкнуться с укреплёнными оборонительными позициями украинской армии, на границе реки Северский Донец.

“На мой взгляд, русские его точно не прорвут, потому что оборона там хорошо подготовлена”, - заявил военный эксперт.

Скшипчак выразил уверенность в том, что “украинцы справятся” в том числе и на северо-восточном направлении и “никакой драмы” там сейчас нет. Однако они всё же могут столкнуться с серьезной проблемой, предупредил военный эксперт.

Российское наступление вынудило эвакуироваться тысячи украинцев в Харьковской области. Где идут бои?

“Если русские подойдут к Харькову на расстояние 40 километров, они смогут изводить город артиллерийским огнем и довести его до руин”, - пояснил он.

При этом, по мнению бывшего командующего сухопутными войсками Польши, как бы парадоксально это ни звучало, если бы российская армия решила атаковать Харьков и взять его в прямом бою, это было бы выгодно украинцам, поскольку вести оборону в городе, по его словам. “гораздо проще, чем в других районах”.

“Захват города или, в данном случае, штурм города русскими повлек бы за собой огромные потери среди их солдат. Штурм города — один из самых сложных элементов боя. Борьба идет за каждую улицу, за каждую дорожку, за каждый подвал, за каждый этаж, за каждый дом, за каждый квартал, за каждый район. Тот, кто нападает, несет огромные, невообразимые потери”, - пояснил генерал.

«Это совсем опасно» — Медведев пригрозил расширить «санитарную зону» до Польши

Именно по этой причине, по его словам, русские не станут нападать на Харьков, а скорее превратят его “в море руин”, поскольку не захотят “жертвовать большим потенциалом своей армии для захвата этого города в борьбе с украинской армией”. Решиться на этот неразумный, по мнению генерала, шаг русские могут только в том случае, если Москва посчитает захват Харькова “ключевым элементом кампании на Украине” и “возможностью продемонстрировать Западу свою силу”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что ВСУ сумели “стабилизировать” ситуацию с продвижением россиян на севере Харьковской области. В то же время, по словам Зеленского, силы РФ продвинулись в глубь региона на 10 км.

Зеленский объявил, что ВСУ «стабилизировали» продвижение РФ в Харьковской области. Что там происходит?