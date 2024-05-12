Российское наступление вынудило эвакуироваться тысячи украинцев в Харьковской области. Где идут бои?

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Опубликовано: 12.05.2024 22:30 , Обновлено: 04.07.2024

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что защитники страны столкнулись со "сложной ситуацией" на северо-востоке Харьковской области, где российские войска пошли в наступление, заняв несколько украинских деревень. Из-за боёв тысячи людей покинули свои дома.

“На этой неделе ситуация в Харьковской области значительно ухудшилась, - написал Александр Сырский в воскресенье в Telegram. - В приграничных районах вдоль государственной границы с Российской Федерацией продолжаются бои”.

Признав, что ситуация “сложная” и российские войска добились “частичных успехов” в некоторых районах, Сырский утверждает, что “украинские силы обороны делают все возможное, чтобы удерживать оборонительные рубежи и позиции”.

К полудню воскресенья город Волчанск на северо-востоке Украины с довоенным населением в 17 000 человек, оказался в центре боевых действий. Он находится всего в пяти километрах от границы с Белгородской областью РФ. Появились даже сообщения, что российские войска вошли в город.

Волчанск находится почти на границе с Россией.

Владимир Тимошко, начальник Харьковской областной полиции, сообщил, что российские войска находятся на окраине города и приближаются с трех направлений. “Уже идут пехотные бои”, - сказал он. По словам Тимошко, вдоль главной дороги, ведущей в город, был замечен российский танк, что свидетельствует о развертывании тяжелого вооружения “российскими захватчиками”.

Однако другие украинские источники заявили, что россияне в город не вошли. “Информация о присутствии оккупантов в Волчанске официально не подтверждена”, - заявил глава Харьковской МВА Гамбарашвили.

“Н. п., В которые зашел враг, были в постоянной серой зоне, а потому этот успех является условным и стоит РФ больших потерь в технике и живой силе. Эта территория локализована, по оккупантам идет огневое поражение”, - сообщили в 125-й отдельной бригаде ТРО Украины.

Олег Синегубов, губернатор Харьковской области, заявил, что Волчанск в воскресенье находился под “постоянным” российским обстрелом. По его словам, за последние два дня из районов, вновь подвергшихся обстрелу, было эвакуировано около 4000 человек, но около 500 человек остались в Волчанске. “Мы призываем жителей спасать свои жизни и покидать районы, которые обстреливает враг”, - написал он в Telegram.

В свою очередь, министерство обороны России заявило в воскресенье, что войска РФ захватили пять деревни на границе в дополнение к четырем, которые, как сообщалось, были захвачены в субботу. Эти районы до этого считались серой зоной, где на протяжении всей войны шли бои.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье признал, что в некоторых частях области идут интенсивные бои.

“Оборонительные сражения и ожесточенные бои продолжаются на значительной части нашей пограничной линии, - сказал Зеленский, добавив - Идея, стоящая за атаками в Харьковской области, заключается в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную и мотивационную основу способности украинцев защитить себя”.

Чем опасно для украинцев наступление россиян?

Западные эксперты уверены, что ситуация для украинских военных стала очень тяжелой. Успехи россиян “значительны не только из-за территории, но и потому, что примерно через 10 км они окажутся на расстоянии обстрела Харькова, второго по величине города Украины”, - заявил Джон Холман из Al Jazeera.

“Это также означает, что украинские силы настолько сильно растянуты по разные стороны фронта, что, вероятно, придется отвлечь солдат из других районов и направить их в Харьковскую область”, - добавил он.

Аналитики говорят, что российские действия направлены на то, чтобы воспользоваться нехваткой боеприпасов до того, как обещанные западные поставки смогут достичь линии фронта. Украинские военные утверждают, что Кремль использует обычную российскую тактику - “мясные штурмы” - чтобы как можно быстрее подавить оборону ВСУ.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War (Институт изучения войны) заявил в субботу, что предыдущие заявления России о захвате четырех деревень подтвердились, и охарактеризовал недавние ее успехи как “тактически значимые”. В воскресенье Россия заявила, что взяла под контроль еще пять деревень.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в воскресенье телеканалу Sky News, что нападение России ознаменовало “чрезвычайно опасный” момент в войне.

Однако точная цель нового наступления России, которое началось ранним утром в пятницу, неясна. Это может быть создание буферной зоны, призванной уменьшить количество украинских атак на Белгородскую область, или, возможно, даже возобновление наступления на город Харьков, расположенный в 30 километрах к югу от границы.