Зеленский объявил, что ВСУ "стабилизировали" продвижение РФ в Харьковской области. Что там происходит?

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Опубликовано: 17.05.2024 13:53 , Обновлено: 04.07.2024

Неделю назад российская армия начала наступление в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что ВСУ сумели "стабилизировать" ситуацию с продвижением россиян на севере Харьковской области. В то же время, по словам Зеленского, силы РФ продвинулись в глубь региона на 10 км.

“На сегодняшний день наши силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения и не было”, - процитировал Зеленского Telegram-канал “Политика страны”.

По его словам, войска России смогли продвинуться из-за нехватки средств ПВО у Украины. “Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией”, - отметил президент.

Он также рассказал, что российская армия сумела дойти только до первой линии обороны в Харьковской области, но не до основных. Зеленский сообщил, что цель войск РФ - город Волчанск.

По мнению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, своим наступлением российская армия увеличила активную линию фронта почти на 70 км, чтобы принудить украинские силы задействовать дополнительные резервы. Как и Зеленский, Сырский считает, что Россия хочет захватить Волчанск, потом поселок Белый Колодезь, чтобы начать наступать в украинский тыл.

Главком ВСУ заявил, что прорыва обороны не произошло, однако “впереди будут тяжелые бои, и враг к этому готовится”.

О наступлении в Харьковской области высказался 17 мая также президент России Владимир Путин. Он заявил, что планов взятия Харькова у РФ на сегодняшний день нет, а само наступление - это “их вина”, то есть руководства Украины, “потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород”.

Что происходит сейчас на Харьковском направлении?

По информации американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), российские войска приблизились к селу Липцы с северо-востока, продвинувшись южнее захваченных недавно Лукьянцев.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что украинские силы “отразили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области”. По информации Генштаба, РФ предпринимает попытки прорвать оборону города Волчанск, но ситуация в городе “контролируемая”.

По данным ISW, российские войска продвинулись в городе вдоль улицы Короленко до улицы Тараса Шевченко и смогли занять Волчанскую центральную районную больницу, которая расположена в центре.

Как отметил Telegram-канал “Политика страны”, российские войска при наступлении в Харьковской области используют тактику “слабого места”: ищут его в обороне противника, наносят там удар и продвигаются. А ВСУ на место прорыва направляют резервы для того, чтобы замедлить наступление.

Источник написал, что наступление в этом регионе может быть не главным, а лишь отвлекающим маневром перед летней военной кампанией России, к которой уже готовится руководство Украины. Как бы то ни было, ВСУ вынуждены отправлять резервы на Харьковское направление, чтобы не допустить прорыва в сам административный центр.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как главком ВСУ Сырский заявил, что украинские войска столкнулись со “сложной ситуацией” на северо-востоке Харьковской области, где российские войска пошли в наступление, заняв несколько украинских деревень. Из-за боев тысячи людей покинули свои дома.

Российское наступление вынудило эвакуироваться тысячи украинцев в Харьковской области. Где идут бои?