Минобороны Беларуси обвинило Польшу в "лязгании оружием". Что случилось?

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Опубликовано: 18.09.2023 12:15 , Обновлено: 18.09.2023

Министерство обороны Беларуси 18 сентября заявило, что Польша 17 сентября объявила о проведении учений не просто так. В этот день власти Беларуси объявили праздник под названием "День народного единства".

“Правительство Польши запланировало начало учения «Осенний огонь» как раз в тот день, когда белорусский народ праздновал День народного единства. Не удивительно, ведь официальная Варшава давно ведет себя не по-соседски в отношении Беларуси”, - возмутились в официальном тг-канале Миноброны Беларуси.

Там заявили, что “даже в далеком 1939-м Польша вела себя более дипломатично” и пообещали, что Беларусь готова к налаживанию отношений.

[info_b]В Польше 17 сентября отмечали “День сибиряка” в память о людях, которые были арестованы и депортированы Советским Союзом после начала Второй мировой войны в Сибирь в 1939 году. Власти Польши заявляют, что массовое перемещение в Сибирь жителей занятой СССР бывшей части Польши (Западня Беларусь и Белостокская область) произошло в 1940–1941 годах. “Людей перевозили в переполненных вагонах для скота. Многие из них умерли во время нескольких недель транспортировки”, - говорится в сообщении на сайте Кабмина Польши.[/info_b]

17 сентября власти Польши на самом деле объявили о маневрах в 80 километрах от границы с Россией (Калининградская область) с использованием приобретенной в США и Южной Корее военной техники: американских танков Abrams, корейские K2, HIMARS и HIBNERYT, противоракетных комплексов POPRAD, САУ KRAB, K9, бронетранспортеров ROSOMAK и BORSUK, роботов LRR i Talon, беспилотников FlyEye.

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На место учений были приглашены зрители и установлены большие экраны. А само действо было больше похоже на показательное представление.

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Беларусь объявила о своих масштабных учениях

Тем временем заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси 17 сентября Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ тоже объявил о масштабных учениях, но проводить их планируют белорусские военные примерно с 20-го по 26-е сентября.

По его словам, участвовать в них будут “все элементы” армии, а также территориальная оборона и народное ополчение.