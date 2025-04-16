У президента Польши призвали подготовиться к 150 тыс. пакистанцев в Беларуси

Опубликовано: 16.04.2025 12:08 , Обновлено: 16.04.2025

Советник президента Польши, президент Фонда «Институт национальной безопасности» Станислав Жарын призвал польскую разведку и контрразведку подготовиться к возможному прибытию в Беларусь 150 тыс. пакистанцев, анонсированному на прошлой неделе президентом Александром Лукашенко. Советник призвал спецслужбы проверить, в какой степени заявления белорусского руководства могут быть реализованы в ближайшем будущем.

В заявлении Лукашенко об укреплении сотрудничества с Пакистаном польский советник усмотрел “тревожный сигнал” и предупредил, что “ближайшие недели и месяцы могут оказаться очень активными на границе с Беларусью”. Жарын в интервью порталу Niezalezna.pl заявил, что польские пограничники ранее уже выявляли на границе с Беларусью людей, получивших в Беларуси туристические или студенческие визы.

Соглашение Минска с Исламабадом, по мнению Жарына, может стать причиной “дестабилизации и поляризации Польши” и усилить “давление на границу”. В связи с этим польским спецслужбам, по его словам, необходимо “учитывать все сценарии”.

Советник президента Польши также обвинил Россию во “враждебной настроенности” по отношению к Западу и к самой Польше. По его мнению, Москва рассматривает блок НАТО как своих “противников”, в отношении которых она “должна принять меры”, чтобы “установить свой протекторат в Центральной и Восточной Европе”.

“То, что произойдет в ближайшие месяцы, будет зависеть от подхода США к России и договоренностей, связанных с войной в Украине. Тенденция ухудшения безопасности в Европе носит долгосрочный характер, и нам необходимо найти на нее адекватный ответ”, - заявил Жарын.

В числе таких “адекватных ответных мер” он назвал:

дальнейшую активизацию присутствия войск США в Польше,

укрепление восточного фланга НАТО и активизация европейской помощи,

усиление активности в Вашингтоне.

Между тем тем, президент Александр Лукашенко 12 апреля призвал власти Польши “не собачиться” с властями Беларуси.

“Они [поляки] вроде бы с китайцами. Но если с китайцами, тогда с белорусами надо в обнимку ходить. Китайцы ведь с вами будут торговать прежде всего (это их интерес) через Беларусь. Украина закрыта, через Стамбул — сложнее, а Беларусь — пожалуйста. Россия, Беларусь. Поэтому не надо с нами собачиться. Надо жить по-хорошему, по-настоящему. Такая должна быть политика”, - заявил политик, отметив, что “Польша к этому не готова”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять у себя до 150 тыс. трудовых мигрантов из Пакистана. Он пообещал применять к ним «дифференцированный подход» и при этом обеспечить их «такими же условиями, как для белорусов», в том числе, оказать содействие с жильём.

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В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, комментируя итоги своего визита в Минск, уточнил, что речь идёт об отправке в Беларусь 150 тыс. «квалифицированной пакистанской молодёжи». Шариф добавил, что отправлять их будут «исключительно по заслугам».

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