«Лучше – семьями» - Лукашенко назвал 3 области Беларуси и 1 предприятие, куда позвал на работу 150 тыс. пакистанцев

Опубликовано: 12.04.2025 16:26 , Обновлено: 12.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля назвал одно конкретное белорусское предприятие, которое, по его словам, заинтересовано в привлечении пакистанских рабочих. Он также назвал три региона страны, где, по его словам, готовы принять иностранцев, которые пожелают приехать на работу в Республику.

Как сообщила Администрации президента, в ходе общения с журналистами после республиканского субботника Лукашенко раскрыл некоторые подробности договоренностей о привлечении трудовых мигрантов, которые были достигнуты с руководством Пакистана. Накануне в Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр этой страны Шахбаз Шариф. По итогам встречи с ним Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять до 150 тыс. пакистанских специалистов.

Сегодня же белорусский президент уточнил, что речь идёт о “дифференцированном подходе”, который страна намерена применять к потенциальным трудовым мигрантам. Его ещё предстоит разработать двум странам.

“Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодежи. И лучше - семьями. Если семья приехала, они работать будут”, - пояснил свою позицию президент.

Лукашенко позвал на работу в Беларусь 150 тыс. пакистанцев

При этом он назвал три региона, которые, по его словам, готовы принять на работу пакистанцев:

Витебская,

Гомельская,

Могилевская.

“Но мы должны видеть каждого”, - подчеркнул Лукашенко.

Вероятно, озвученный президентом список “заинтересованных” регионов не исчерпывающий, поскольку в качестве примера конкретного белорусского предприятия, которое, по его словам, выразило “особую заинтересованность” в пакистанских специалистах, он назвал производство, расположенное в Брестской области. Это Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (ОАО “Блакiт”). По словам Лукашенко, сейчас там проводится анализ численности и разрабатывается список конкретных специалистов, в которых нуждается предприятие.

Приезжим пакистанцам Лукашенко пообещал “такие же условия, как для белорусов”, в том числе, содействие с жильём.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко заявила, что в Беларуси проблема “кадрового дефицита” сейчас носит структурный характер. Однако закрывать его, по её словам. Минтруда рассчитывает главным образом за счёт ресурсов самих белорусов. В долгосрочной же перспективе компенсировать нехватку кадров, по словам Павлюченко, можно за счёт увеличения производительности белорусских рабочих, в том числе, за счёт новых технологий, снижающих трудоемкость.

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