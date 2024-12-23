Один из кандидатов в президенты Беларуси отказался выступать на госТВ. Когда покажут остальных?

Опубликовано: 23.12.2024 15:25 , Обновлено: 23.12.2024

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что 23 декабря провели жеребьевку даты и времени предвыборных выступлений кандидатов в президенты Беларуси. Так, на государственном телевидении их можно будет посмотреть 9 и 16 января.

При этом действующий президент Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по госТВ и радио. Послушать остальных по ТВ можно будет с 18:00 до 20:00 9 и 16 января. Вот порядок выступлений в эфире телеканала “Беларусь 1” на 9-е число:

Анна Канопацкая,

Сергей Сыранков,

Александр Хижняк,

Олег Гайдукевич.

А это очередность на 16 января:

Хижняк,

Канопацкая,

Сыранков,

Гайдукевич.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио выступления кандидатов запланировали на 8, 10, 15 и 17 января с 08:00 до 09:00. 8 января должны выступить Гайдукевич, а потом Хижняк, 10-го - Канопацкая, затем Сыранков, 15-го - сначала Сыранков, после него Канопацкая, 17-го - Гайдукевич и Хижняк.

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Теледебаты в ЦИК предложили провести 20 января, накануне начала досрочного голосования, передало госагентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Центризбиркома, с предвыборным выступлением кандидат в президенты должен выступить лично, а вот для участия в теледебатах можно направить свое доверенное лицо. Предвыборные программы кандидатов пообещали опубликовать в двух госгазетах.

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