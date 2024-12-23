ЦИК предложил уехавшим белорусам способ проголосовать на выборах президента. Как?

Опубликовано: 23.12.2024 12:57 , Обновлено: 23.12.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассказала, как белорусам, проживающим за границей, проголосовать на предстоящих президентских выборах. Для этого Центризбирком предложил приехать в страну.

Участки для проживающих за рубежом белорусов ЦИК [link href=“https://t.me/cikbelarus/3049” target=“_blank” rel=“noopener”] запланировал [/link] открыть в Минске и всех областных центрах. Вот конкретные адреса:

Брест - ул. Карла Маркса, д. 19, Брестское областное объединение профсоюзов (участок для голосования № 24), Витебск, ул. Маяковского, д. 1, центр культуры «Витебск» (участок для голосования № 15), Гомель, ул. Ланге, д. 17, Гомельский областной общественно-культурный центр (участок для голосования № 74), Гродно, ул. Ожешко, д. 22, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (участок для голосования № 14), Минск, ул. Свердлова, д. 30, гимназия № 75 Минска имени Масленикова П.В. (участок для голосования № 61), Могилев, ул. Березовская, д. 1, средняя школа № 24 г. Могилева имени К.М.Симонова (участок для голосования № 84).

ЦИК назвал количество подписей у каждого претендента в президенты Беларуси

В Центризбиркоме уточнили, что на этих участках могут проголосовать белорусы:

обладающие избирательным правом,

постоянно проживающие за пределами Республики,

оформившие выезд для постоянного проживания за границей,

состоящие на консульском учете граждан РБ,

не имеющие регистрации по месту пребывания на территории Беларуси.

Чтобы на участке выдали бюллетень, нужно будет предъявить паспорт (обычный или биометрический) либо идентификационную карту.

Ранее Telegraf.news писал, что ЦИК 23 декабря зарегистрировал кандидатов в президенты Беларуси. В бюллетенях должно быть пять фамилий. Сами выборы, напомним, назначены на воскресенье, 26 января.

ЦИК зарегистрировал кандидатов в президенты Беларуси. Чьи фамилии окажутся в бюллетенях?