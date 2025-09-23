Туск объявил об открытии границы Польши с Беларусью

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Опубликовано: 23.09.2025 15:37 , Обновлено: 23.09.2025

Премьер Польши Дональд Туск объявил, что со среды (24 сентября) на четверг (25 сентября) в полночь, пограничные переходы с Беларусью вновь откроются. «Если возникнет необходимость, мы без колебаний снова закроем переходы», — подчеркнул глава правительства Польши.

«Я хотел бы объявить, что совместно с министром внутренних дел и администрации, который в ближайшее время сегодня опубликует соответствующее распоряжение, мы приняли решение о возобновлении работы пограничных переходов, железнодорожных и автомобильных дорог , которые были закрыты из-за учений «Запад» и, что вполне понятно, возросшей угрозы политической и фактической нестабильности на наших границах и в нашем регионе. Как вам известно, учения «Запад» завершены», — заявил Дональд Туск перед заседанием правительства.

Большой польский шатдаун

Варшава закрыла границу с Беларусью в одностороннем порядке 12 сентября в связи с началом учений “Запад-2025”. Однако после завершения маневров 16 сентября отказалась открывать. В МВД Польши пообещали следить за ситуацией и предложили ждать до дальнейшего уведомления.

Позднее в МИД Польши выдвинули ультиматум и связали открытие границы с “помощью” Китая в решении проблем на границе с Беларусью. В понедельник в Минск прилетел посланник Китая, но о чем договорились стороны по поводу границы, неизвестно.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время переговоров, что проблемы на границе не в Беларуси, а Польша предприняла недружественный шаг в отношении Китая, нарушив железнодорожное сообщение этой страны с ЕС транзитом через Беларусь.

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Застряло 130 поездов?

Издание Yicai Global сообщило, что 130 китайских грузовых поездов застряли из-за шатдауна на границе Беларуси с Польшей.

Однако Пекин не сидит сложа руки. Китайские логистические компании уже начали внедрять альтернативные маршруты и перенаправлять поезда, в том числе в Санкт-Петербург и через так называемый «Южный коридор».

«Все думают, что граница не будет закрыта долго. Более того, с тех пор, как платформа China-Europe Railway Express [сеть регулярных железнодорожных сообщений между Китаем и Европой] ввела некоторые альтернативные схемы, клиенты продолжают размещать заказы», — рассказал Тан Тинтин из китайской железнодорожной грузоперевозочной компании New Silk Road Intermodal изданию Yicai Global.

Ранее Telegraf.news писал, что транспортный кризис, инициированный Польшей в одностороннем порядке на границе с Беларусью, вызвал пока осторожную реакцию Китая. Его министр иностранных дел Ван И посетил на прошлой неделе Варшаву, в понедельник в Минск прибыл член Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной дисциплинарной комиссии Китая Ли Си.

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