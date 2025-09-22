Лукашенко предложил китайскому посланнику обсудить Польшу наедине - "Дело здесь не в Беларуси"

Опубликовано: 22.09.2025 13:00 , Обновлено: 22.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си затронул тему двухсторонних отношений Минска и Варшавы. В присутствии журналистов глава государства дал лишь намёк на то, что он предпочёл подробнее обсудить наедине с посланником Пекина.

В ходе публичной части встречи Лукашенко назвал решение властей Польши закрыть границы с Беларусью “недружественным шагом” и отметил, что в связи с визитом официального представителя Пекина в Минск в СМИ появились “разного рода инсинуации” по поводу отношений Беларуси с Польшей и затронутых китайских интересов.

“Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков - политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит”, - процитировала белорусского Президента его Администрация (АП).

Однако обсуждать подробности взаимоотношений Беларуси с соседней страной Лукашенко в присутствии своего пула не стал и после протокольной встречи в Каминном зале пригласил Ли Си в свой рабочий кабинет - “обсудить вопросы, которые не подлежат огласке”, как пояснил”Пул Первого”.

“Я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств”, - пояснил Лукашенко.

Сам Ли Си определил цель своего визита в Минск как реализацию “важных договоренностей лидеров наших стран”, продвижение двухстороннего сотрудничества и углубление обмена опытом, в том числе по госуправлению, сообщили в АП.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также провёл встречу с представителями официального Пекина. После переговоров со своим китайским коллегой он назвал главное условие для открытия границы с Беларусью. Теперь речь идёт не об опасности учений “Запад-2025”, которые на территории Беларуси завершились 16 сентября.

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