Чего добивается Китай в Беларуси и Польше? Эксперт назвал "реальные планы"

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.09.2025 12:26 , Обновлено: 22.09.2025

Транспортный кризис, инициированный Польшей в одностороннем порядке на границе с Беларусью, вызвал пока осторожную реакцию Китая. Его министр иностранных дел Ван И посетил на прошлой неделе Варшаву, в понедельник в Минск прибыл член Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной дисциплинарной комиссии Китая Ли Си.

В Польше ранее выказали надежду, что Китай “поможет” Варшаве решить её вопросы на границе с Беларусью. В первую очередь, с потоком нелегалов, желающих всеми силами попасть в ЕС. В Китае официально такое заявление не комментировали.

“Недружественный шаг”

Президент Беларуси же на встрече с китайским посланником заявил, что шатдаун на границе - это “недружественный шаг поляков - политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики, но нисколько не экономический”.

По его словам, “очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей”.

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“Китай попытается переиграть”

В то же время, в польских СМИ теряются в догадках, чего добивается Китай в регионе Восточно Европы. Конрад Саттерс, аналитик по Китаю, заявил изданию Onet, что Пекин преследует прагматичные цели, для которого важна стабильность товаропотока в Европу.

По его мнение, отношения между Китаем, Россией и Беларусью могут меняться в зависимости от обстоятельств, но у Пекина есть “реальные планы” на Восточную Европу.

По словам Саттерса, Китай проверяет свое влияние в Центральной и Восточной Европе, и его заявления о «восстановлении послевоенного порядка» следует воспринимать как признак реальных планов, а не пустую риторику.

И тут польский эксперт заявил, что “Пекин, несомненно, попытается переиграть” Варшаву, “хотя и не слишком отчаянно”, но оказать на нее давление.

Ранее Telegraf.news писал, что в министерстве транспорта Польши сообщили, что, несмотря на заранее объявленное полное одностороннее закрытие границы, польские перевозчики буквально в последний день отправили в Беларусь сотни своих фур. Таким образом, польский бизнес выразил надежду, что закрытие границы с Беларусью будет недолгим.

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Польша объявила о полном закрытии границ с Беларусью, в том числе для железнодорожного транспорта с 12 сентября. Причиной назвали учения “Запад-2025”, но открытия границы 16 сентября после завершения маневров не произошло. В МВД Польши уточнили, что будут следить за ситуацией. Позже в МИД Польши прямо увязали возобновление движения на границе с Беларусью с выполнением своих требований.

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