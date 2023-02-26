"Если есть две руки, две ноги" - Вольфович рассказал, что станет с белорусами, не попавшими в 1,5 млн мобилизованных

Опубликовано: 26.02.2023 15:08 , Обновлено: 26.02.2023

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что власти планируют мобилизовать 1,5 млн человек на случай войны. При этом у них есть планы и на "остальные 8 млн' белорусов для перевода экономики на "военные рельсы".

”… Поэтому остальные 8 млн, конечно же, будут работать на промышленности, учить, лечить, выращивать хлеб. Потому что жизнь не остановишь, и в военное время нужно заниматься этим”, - пообещал Александр Вольфович в эфире “Беларусь 1”.

Впрочем, и из этих 8 миллионов часть хотят отправить в “народное ополчение” для борьбы “с бандитизмом на местах, пресечения мародерства, борьбы с диверсионно-разведывательными группами”.

Госсекретарь Совбеза Беларуси пообещал, что таким “ополченцам” выдадут оружие, которое они будут хранить у себя дома, где также будут ночевать и питаться. Таких белорусов не будут увольнять с работы, а ополченцами будут служить “добровольно”. Их лишь будут освобождать от работы “для выполнения обязанностей в дружинах”. А зарплату будут платить на основном месте работы.

“В моем понимании, если у него есть две ноги, две руки, есть силы взять автомат в руки и встать на защиту своего дома — такое право ему будет предоставлено”, — заявил Александр Вольфович, отметив, что “кто-то из женского пола” тоже может поучаствовать.

В чем разница между теробороной, “ополчением” и мобилизованными

Госсекретарь Совбеза попытался также объяснить, в чем же будет разница между территориальной обороной, “народным ополчением”. Главное отличие между теробороной и ополченцами, получается, будет в том, что первые будут жить не дома.

“Территориальные войска — это как бы структурное подразделение, которое будет призвано через военкомат, обеспечено и военной формой одежды, ну соответственно также и оружием… Территориальные войска будут привлекаться для охраны конкретных каких-то объектов в своих регионах, в своих уголках области, района, выполнения каких-то задач по прикрытию участка государственной границы ну и так далее», — заявил Александр Вольфович.

«Народное же ополчение — это, во-первых, люди, которые не будут призваны в действующие Вооруженные силы, в территориальные войска, другие структуры», — утверждает госсекретарь Совбеза Беларуси.

Поступление в “ополченцы” не освободит белорусов от службы в армии, если они попадут потом под мобилизацию. А решать, кого брать в “добровольцы”, будут местные власти, у которых будет “широкое поле возможностей”.