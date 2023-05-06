В Гродненской области сформировали два отряда "ополченцев". Кого призвали?

Опубликовано: 06.05.2023 10:43 , Обновлено: 06.05.2023

В Министерстве обороны Беларуси 6 мая рассказали о формировании ещё нескольких отрядов народного ополчения. На этот раз "народных ополченцев" призвали из числа жителей Гродненской области.

Как пояснили в Минобороны, отряды сформировали два сельских исполнительных комитета Волковыского района. Они призваны выполнять задачи по “обеспечению общественного порядка в ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил”.

В числе прочего “народные ополченцы” будут обеспечивать безопасность движения войсковых колонн в ходе учений.

Напомним, впервые Министерство обороны Беларуси задействовало в своих командно-штабных учениях так называемое народное ополчение в апреле этого года. Первым привлекли отряд ополченцев, сформированный в Борисовском районе Минской области.

Минобороны Беларуси впервые задействовало на учениях «народных ополченцев»

О начале нового этапа “комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации” в Минобороны объявили 3 мая. Согласно планам военного ведомства, для участия в учениях призовут в общей сложности порядка 1000 военнообязанных.

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