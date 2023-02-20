Хренин рассказал, кого из белорусов зачислят в 150-тысячное "ополчение" и когда

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Опубликовано: 20.02.2023 14:26 , Обновлено: 20.02.2023

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 20 февраля решил ответить на вопрос, кого из белорусов могут определить как "народных ополченцев". И самое главное, что они там будут делать?

Оказалось, что в “народное ополчение” хотят набирать тех, кто не попадет под мобилизацию. При этом в первую очередь искать “ополченцев” будут в сельской местности. Всего хотят призывать в такие отряды до 150 тыс человек. Не исключат в том числе набор и женщин.

Служить они будут «на территориях, которые в наименьшей степени будут охвачены органами внутренних дел и войсками” во время военного положения. По словам Виктора Хренина, это, прежде всего сельские населенные пункты и отдельные райцентры.

“Может, в Минске и не нужно будет народное ополчение создавать. Тут уже как решит председатель Минского горисполкома, так и будет”, - заявил Виктор Хренин.

Министр обороны заявил, что цели и задачи “ополченцев”, а также состав отрядов, будут определять местные власти, но будут такие отряды в том числе помогать милиции “обеспечивать правопорядок”. Фактически речь может идти о деятельности военнизированных дружин в военное время, “когда не исключена деятельность различных диверсионных групп, разгул преступности, мародерство… Всякое может быть”. Но в первую очередь их обяжут защищать “свои дома, свое имущество”.

По словам Виктора Хренина, власти решили создать такие военизированные отряды, глядя на пример Украины, где в результате вторжения России уже скоро год как идёт война. “Мы смотрим как проходит на конфликт на Юге и видим, что нам нужен такой состав, такой организм, в дополнение к системе обеспечения обороноспособности нашей страны”, - заявил министр.

Однако быстро созывать “ополченцев” власти не планируют, потому что “мгновенно и не получится”, заверил Хренин, пообещав, что в мирное время будут составлены списки. “Контрольные, проверочные мероприятия, которые мы проводим как с Вооруженными Силами, так и с территориальной обороной, мы будем проводить в том числе и с народным ополчением”, - пообещал он.