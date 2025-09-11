Теперь официально. МВД Польши закрыло границу с Беларусью "до дальнейшего уведомления"

Опубликовано: 11.09.2025 07:36 , Обновлено: 17.09.2025

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский в среду, 10 сентября, официально подписал постановление о временном прекращении движения на границе с Беларусью. Как указано в официальном заявлении ведомства, граница закрывается завтра в полночь, 12 сентября, "до дальнейшего уведомления". Белорусские власти прокомментировали решение польских коллег.

В МВД Польши решение о временно закрытии границы назвали “ответом правительства на запланированные российско-белорусские военные учения “Запад-2025"" с целью “обеспечения безопасности польской границы, которая также является внешней границей Европейского Союза”.

По словам министра внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского, в учениях “Запад-2025” польские власти видят для себя “угрозу”, из-за чего решили перевести военных и все службы МВД в состояние повышенной готовности.

“Это решение временное. Безопасность поляков — наш приоритет. Мы откроем пограничные переходы, когда будем уверены, что ситуация не представляет для нас угрозы”, - заверил Кервинский.

По информации польского МВД, движение на границе остановят в обоих направлениях – как из Польши в Беларусь, так и из Беларуси в Польшу. Запрет коснётся не только автомобильного транспорта, но и грузовых поездов. Таким образом, меньше суток осталось до закрытия следующих КПП:

автомобильного перехода Тересполь-Брест,

грузового автомобильного перехода Кукурыки-Козловичи,

трёх грузовых железнодорожных переходов: Кузница-Белостоцкая-Гродно, Семянувка-Свислоч и Тересполь-Брест.

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“Вступила в дело информационно-психологическая война”

Решение польских властей вечером 10 сентября прокомментировал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. Он расценил его как часть внутренней пропаганды и “информационно-психологической войны”.

“Руководство Польши стремится к региональному лидерству, а для этого им нужно зарабатывать дивиденды на враждебности к нашей стране. И вот уже вступила в дело информационно-психологическая война”, - процитировало Караева госагентство БЕЛТА.

Заявления польских властей относительно угрозы, якобы исходящей от военных учений “Запад-2025” он назвал попыткой “накрутить” самих поляков, “нагнетать страхи среди собственных граждан и у мирового сообщества”. Караев подчеркнул, что белорусские Вооруженные Силы и силовые структуры “ни к агрессии, ни к провокации не готовятся”.

А вот в действиях самих польских властей, которые недавно протянули новую дорогу к ныне закрытому погранпереходу “Кузница” (“Брузги” - с белорусской стороны) Караев усмотрел “настораживающие” знаки.

“Когда границу ты сам закрыл, но дорогу к ней делаешь, возникает вопрос: для чего? И замаскировать это очень тяжело”, - заявил глава Гродненского облисполкома.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что официальные лица Европейского союза похвалили правительство Дональда Туска, объявившего о закрытии границ с Беларусью в день начала российско-белорусских военных учений «Запад-2025», за принятие «необходимых шагов по защите своего суверенитета».

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