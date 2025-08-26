Власти Гродненщины показали с дрона новую трассу и таможенную зону у закрытого польского КПП

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2025 14:26 , Обновлено: 26.08.2025

Как изменилась инфраструктура у не работающих сейчас пунктов пропуска на границе Беларуси с Литвой и Польшей, показали власти Гродненской области. Видео, снятое с дрона, 26 августа выложили в Telegram-канале председателя облиспокома Юрия Караева.

Кадры, демонстрирующие, как развили приграничную таможенную и логистическую инфраструктуру соседи, сделал с помощью дрона редактор Telegram-канала “Пул 4 Регион” Артем Турлай.

Судя по видекадрам, к польскому пункту пропуска “Кузница Белостоцкая” (с белорусской стороны КПП “Брузги”) проложили новую четырехполосную дорогу. Примерно в четырёх километрах от границы, в Войновцах, выстроили новую зону обслуживания пассажиров. На момент закрытия КПП в ноябре 2021 года (это произошло по инициативе польской стороны) всей этой инфраструктуры не было.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию участка дороги “Кузница - Сокулка” было выделено 526,22 млн злотых, то есть порядка 120 млн долларов.

На другом польском КПП, “Бобровники” (с белорусской стороны “Берестовица”), закрытом поляками 10 февраля 2023 года, как и на литовском КПП “Райгардас” (“Привалка”), переставшем работать также по инициативе сопредельной стороны с 1 марта 2024 года, каких-либо существенных изменений замечено не было.

“Надеемся, что та сторона всё-таки решит вернуть нормальные добрососедские отношения. Ведь можно всю жизнь прожить без друзей, нельзя – без соседей. Беларусь всегда стремилась к миру и взаимопониманию”, - сопроводили таким посылом авторы Telegram-канала своё видео.

Ранее Telegraf.news рассказал, что фотожурналист Артём Турлай, который освещает деятельность Гродненского облисполкома, в своих соцсетях выложил серию роликов, на которых подробно показал с дрона обстановку на закрытых литовских КПП. На видео, снятом с высоты, можно рассмотреть закрытый с белорусской стороны погранпереход «Привалка» и сопредельный с ним литовский пункт пропуска «Райгардас». В кадр также попали установленное Литвой ограждение на границе и окружающая природа.

Белорусские чиновники запустили дрон над закрытым погранпереходом с Литвой