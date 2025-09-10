«Даже на слёзы сил нет» — Польские предприниматели из приграничья оценили закрытие границы с Беларусью

Опубликовано: 10.09.2025 08:39 , Обновлено: 17.09.2025

Решение премьер-министра Польши Дональда Туска временно закрыть границу с Беларусью вызвало неоднозначную реакцию в стране. Предприниматели из приграничных регионов заявили о грядущем разорении, а эксперты предупредили о логистических проблемах для международной торговли.

Польские бизнесмены, работающие на восточной границе, выразили опасения, что ограничения могут не отмениться 16 сентября, в заключительный день учений «Запад».

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«Для нас это голодная смерть», — заявил порталу Money.pl Матеуш Григорук из объединения польских предпринимателей «Единый Восток». По его словам, ситуация в регионе и без того была критическая. Из-за многодневных очередей на единственном работающем переходе бизнес, по его словам, и так несёт колоссальные убытки.

По словам Григорука, предприниматели почувствовали себя брошенными. «В прошлом году я понёс убытков на 97 тысяч злотых. И получил письмо из налоговой с вопросом, почему я ещё не закрыл фирму», — рассказал он, добавив, что такого плохого августа у него ещё не было. «Тут уже у человека даже на слёзы сил нет», — заключил он.

Напомним, предприниматели восточной Польши не раз обращались к своим властям с требованием открыть закрытые погранпереходы с Беларусью.

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Вопросы возникли не только у местного бизнеса, но и у ключевого для всей Европы логистического узла. Как пояснил изданию Onet профессор Войцех Яницкий, директор Института социально-экономической географии, речь идёт о терминале в Малашевичах, который в Польше называют «китайскими воротами в Европу». Это один из важнейших перегрузочных хабов, где товары с поездов, идущих по широкой колее со стороны Беларуси, перегружаются в вагоны европейского стандарта.

Новый Шёлковый путь — это глобальная инициатива Китая по созданию торговых и инфраструктурных сетей, соединяющих Азию с Европой и Африкой. Железнодорожный маршрут через Беларусь и Польшу является его основной частью.

По мнению профессора, остановка движения в Малашевичах создаст «мёртвую точку», так как быстро перенаправить грузовые поезда практически невозможно. Альтернативный маршрут через Украину нереален из-за вопросов безопасности, а путь через Литву также сопряжён с рисками. Эксперт предположил, что последствия этого решения почувствуют и рядовые поляки, особенно те, кто заказывает товары с китайских интернет-платформ.

О том, как отреагировали на последние новости польские транспортники, журналисты Telegraf.news писали ранее.

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