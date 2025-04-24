Стало известно, кто полетит на похороны Папы Франциска от Беларуси

Опубликовано: 24.04.2025 17:14 , Обновлено: 24.04.2025

Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко отправится на похороны Папы Франциска в Ватикан от Беларуси. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Кроме Сергеенко, в белорусскую делегацию также вошли посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич и временный поверенный в делах Беларуси в Италии Кирилл Петровский, [link href=“https://t.me/pul_1/16580” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] источник.

К слову, еще в ноябре 2020-го Евросоюз [link href=“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:370I:FULL&from=EN” target=“_blank” rel=“noopener”] ввел [/link] санкции в отношении Игоря Сергеенко, который в то время был главой Администрации президента. И ему, как и другим из этого санкционного списка, въезд на территорию ЕС запрещен.

Ватикан не является членом ЕС, но там нет аэропорта. То есть попасть в Ватикан можно через Рим, а Италия уже входит в Евросоюз.

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И в 2021 году, после внезапной посадки самолета Ryanair в Минске, ЕС запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, за исключением гуманитарных, санитарных рейсов, аварийных случаев. Пропустят ли белорусский государственный борт (если глава парламента решит лететь на нем) в европейское воздушное пространство, пока неизвестно.

Смерть Папы Франциска

Ранее Telegraf.news писал, что похороны Папы Франциска запланировали на субботу, 26 апреля. Их решили провести в соборе Святого Петра в Ватикане. Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп уже пообещали присутствовать на похоронах.

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Напомним, понтифик умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Меньше месяца назад его выписали из римской больницы, где он провел больше месяца из-за бронхита, который впоследствии перерос в двустороннюю пневмонию. Франциск возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года.

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