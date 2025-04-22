Ватикан назвал официальную причину смерти папы и опубликовал его завещание

Опубликовано: 22.04.2025 07:26 , Обновлено: 22.04.2025

Пресс-служба Ватикана вечером 21 апреля озвучила официальную причину смерти Папы Римского Франциска, опубликовав свидетельство о смерти понтифика за подписью главы директората здоровья и гигиены Ватикана профессора Андреа Арканджели. Также было опубликовано завещание Папы, в котором он указал, как он хотел бы быть похороненным.

Согласно документу, обнародованному Святым престолом, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 от инсульта, комы и необратимой сердечной недостаточности. В отчёте также перечислены сопутствующие заболевания, диагностированные врачами у понтифика:

острая дыхательная недостаточность на фоне двусторонней мультимикробной пневмонии,

множественные бронхоэктазы,

артериальная гипертензия,

сахарный диабет II типа.

Между тем, Вирджиния Пикколилло, журналистка итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera, рассказала, что в день своей смерти Папа Франциск “проснулся в 6 утра и чувствовал себя вполне хорошо”. Сообщается, что его состояние резко ухудшилось уже через час.

Что же до завещания Франциска, оно было написано ещё летом 2022 года. В нём понтифик высказал свои последние пожелания только относительно места захоронения.

“На протяжении всей своей жизни, включая служение священника и епископа, я всегда вверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. По этой причине я прошу, чтобы мои земные останки покоились — в ожидании дня воскресения — в Святом Духе в базилике Девы Марии”, - говорится в завещании.

[info_b]Санта-Мария-Маджоре — католическая церковь на Эсквилинском холме в Риме, одна из четырёх папских базилик, имеющая титул Великой базилики. [/info_b]

“Я хочу, чтобы мой последний земной путь завершился в этой древнейшей святыне Марии, к которой я ходил молиться в начале и в конце каждого апостольского путешествия, чтобы с доверием вверить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить Ее за ее послушание и материнскую заботу”, - пояснил свой выбор понтифик.

Он также выказал пожелание, чтобы его могила была “простой, без особых украшений, только с надписью: Франциск”, а расходы на похороны попросил покрыть за счет суммы, переведённой в папскую базилику Святой Девы Марии.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ближайшее время конклав кардиналов должен решить, кто возглавит Католическую церковь после смерти Франциска. В список papabili входят 12 кардиналов-кандидатов. У кого большие шансы занять кресло понтифика?

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